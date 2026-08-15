Коњ је пао на дјечака, смучило ми се: Свједок о трагедији на јахању

Аутор:АТВ редакција
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На данашњем првенству Србије у јахању, у Ковилову, дошло је до тешке трагедије.
Један дјечак (13) из Београда изгубио је живот око 12 сати током наступа, када је његов коњ пао на њега.
Како "Курир" сазнаје, тинејџер је на коњу прескакао препоне, међутим, животиња се одједном саплела.
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"Био сам на два метра од тог мјеста. Дјечаков коњ је прескочио неколико препона, али једну није успио и одмах је пао и то на малишана. Пао му је на главу и грудни кош, замислите ту тежину која се сручила на јадно дијете, одмах ми се слошило од призора. Дијете је само лежало на земљи, призор је био стравичан", прича за "Курир" један очевидац тешке трагедије.
Према информацијама портала, дјечака је Хитна помоћ одвезла у Ургентни центар гдје је преминуо упркос надљудским напорима љекара.
"Имао је бројне тешке повреде. Љекари су дали све од себе да га спасу, али повреде су, нажалост, биле претешке", рекао је за "Курир" извор близак случају.
Бројни посјетиоци и учесници државног такмичења у јахању дубоко су потресени након трагедије.
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"Ово је требало да буде весео дан, као и сваки други када се наша дјеца такмиче са својим племенитим животињама. Ипак, и у овом спорту се догађају несреће. Прије два дана се догодила иста несрећа, када је пао коњ једне дјевојчице на такмичењу у Ковилову, али срећом није пао на њу. Данас је несрећни дјечак погинуо бавећи се спортом који воли. Моја кћерка је била на реду послије њега и чекала је свој наступ, али га није дочекала. Још увијек не могу да дођем себи. Тешко нам пада и што нико није могао да му помогне. Чуо сам да је тренирао у клубу Шоу Џамп Ковилово. Ово је претешка трагедија за све нас", наводи за "Курир" отац једне учеснице такмичења.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а истрага ће утврдити све околности које су довеле до ове несреће.
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