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ТРАГЕДИЈА Преминуо дјечак (13) који је задобио тешке повреде приликом пада са коња

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:04

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Дјечак од 13 година који је данас тешко повријеђен када је пао са коња на хиподрому у Ковилову, преминуо је упркос боби љекара за његов живот.

Језива несрећа догодила се на такмичењу у јахању у Ковилову. Дјечак је прво пао са коња, а онда се животиња сурвала на њега.

Иако је имао сву опрему, али је добио тешке повреде главе.

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Одмах је превезен у Ургентни центар али је упркос напорима љекара подлегао повредама.

Он је учествовао на Отвореном првенству Србије у препонском јахању.

(Блиц)

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Тагови :

Преминуо дјечак

Коњи

Србија

трагедија

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