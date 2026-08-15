ТРАГЕДИЈА Преминуо дјечак (13) који је задобио тешке повреде приликом пада са коња

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак од 13 година који је данас тешко повријеђен када је пао са коња на хиподрому у Ковилову, преминуо је упркос боби љекара за његов живот.
Језива несрећа догодила се на такмичењу у јахању у Ковилову. Дјечак је прво пао са коња, а онда се животиња сурвала на њега.
Иако је имао сву опрему, али је добио тешке повреде главе.
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Одмах је превезен у Ургентни центар али је упркос напорима љекара подлегао повредама.
Он је учествовао на Отвореном првенству Србије у препонском јахању.
(Блиц)
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