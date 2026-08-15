Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

Аутор:АТВ редакција
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Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Бањалука током љета најчешће интервенише због саобраћајних незгода, симптома сунчанице, а нису ријетки ни случајеви уједа инсеката, речено је у овој служби.
Начелник Службе Далибор Михајловић рекао је да су у посљедњих 17 дана имали 434 интервенције на терену, а 41 се односила на саобраћајне незгоде, у којима су повријеђене 84 особе, од којих су двије смртно страдале.
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Михајловић је навео да је ријеч о младима који су у просјеку рођени у периоду од 1998. до 2010. године, те напоменуо да, и ако преживе, бивају суочени са траумом или стекну инвалидитет.
"Врућина увелико доприноси повећаној фреквенцији саобраћајног трауматизма. Повишена температура ваздуха доводи до пада крвног притиска, до смањених рефлекса код возача, дехидрације и све то може бити и те како велики узрок појачаном трауматизму саобраћајних несрећа", указао је Михајловић.
Он је нагласио да је усљед високе температуре ваздуха повећан и број пацијената који се за помоћ обраћају Служби хитне помоћи.
"Просјечно задњих дана имамо до 100 пацијената током вечери, како дјеце, тако и одраслих, што је око 30 до 40 одсто више него у зимском периоду", навео је Михајловић за Срну и додао да су најчешће гастроинтестиналне тегобе - повраћање и пролив.
Михајловић је навео да се у Службу хитне медицинске помоћи јављају и пацијенти са нерегулисаним крвним притиском, са повишеном тјелесном температуром, радници који раде на грађевини, тако да су чести симптоми сунчаница, док остала патологија подразумијева бол у прсима или погоршање стања пулмолошких болесника.
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Он је истакао и да је велика учесталост угриза инсеката са алегријским реакцијама, те навео случај пацијента у стању шока након уједа инсекта за врат.
"Брзом реакцијом екипе Службе хитне помоћи спасен је живот младог човјека", рекао је Михајловић и напоменуо да је у случају убода инсеката изузетно битна реакција.
Михајловић је рекао да су имали и случај сумње на угриз змије, па је пацијенткиња прослијеђена на Инфективну клинику Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Жена није знала шта ју је угризло, нешто је указивало да је угриз змије јер су била два убода на кожи, али ујед није потврђен, није јој даван серум и у стабилном стању је отпуштена кући", навео је Михајловић.
Он је истакао да би грађани требало да избјегавају да буду напољу у периоду највеће сунчеве инсолације - од 10.00 до 17.00 часова, а поготово дјеца, старије особе и људи под хроничном терапијом, те да је врло битна адекватна хидратација.
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"Путницима се посебно савјетује да се адекватно припреме и избјегавају кретање на пут у то вријеме, посебно ако возе дјецу и старије особе", рекао је Михајловић.
Михајловић је апеловао и да се у периоду врућине обилазе старији људи са слабијом покретљивошћу и поведе рачуна о њиховој хидратацији, као и да ли су им просторије провјетрене.
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