Нови снажан земљотрес у Индонезији: Расте број жртава

Аутор:АТВ редакција
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Још један земљотрес, магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале погодио је провинцију Сјеверна Суматра на западу Индонезије, са епицентром на дубини од 173 километра, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Земљотрес је забиљежен осам километара западно од града Пематангсијантара, који има 209.000 становника.
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Синоћ се земљотрес магнитуде 7,7 степени догодио у близини индонезијског острва Флорес.
Према посљедњим подацима, погинуло је 38 особа.
(Срна)
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