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Нови снажан земљотрес у Индонезији: Расте број жртава

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 15:40

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Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Још један земљотрес, магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале погодио је провинцију Сјеверна Суматра на западу Индонезије, са епицентром на дубини од 173 километра, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Земљотрес је забиљежен осам километара западно од града Пематангсијантара, који има 209.000 становника.

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Синоћ се земљотрес магнитуде 7,7 степени догодио у близини индонезијског острва Флорес.

Према посљедњим подацима, погинуло је 38 особа.

(Срна)

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Тагови :

Земљотрес

Индонезија

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