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Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:42

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Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу
Фото: RTRS

Ситуација на пожариштима у Невесињу је стабилније у односу на претходне дане, изјавио данас Срни начелник општине Миленко Авдаловић.

"Један хеликоптер гаси пожар на планини Црвањ и ту се ситуација настоји држати под контролом, како се ватра не би приближила селима у подножју планине", додао је он.

Авдаловић наводи да су током дана били активни пожари у селима Колешко и Дрежањ али да су стављени под контролу.

Због пожара који је захватио неколико села у Невесињу, у сриједу, 12. августа, проглашена је ванредна ситуација у дијелу општине.

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Тагови :

пожар

Невесиње

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