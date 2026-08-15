Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на пожариштима у Невесињу је стабилније у односу на претходне дане, изјавио данас Срни начелник општине Миленко Авдаловић.
"Један хеликоптер гаси пожар на планини Црвањ и ту се ситуација настоји држати под контролом, како се ватра не би приближила селима у подножју планине", додао је он.
Авдаловић наводи да су током дана били активни пожари у селима Колешко и Дрежањ али да су стављени под контролу.
Због пожара који је захватио неколико села у Невесињу, у сриједу, 12. августа, проглашена је ванредна ситуација у дијелу општине.
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