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Кошарац: ЦИК није брига за изборну вољу грађана

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 17:52

Коментари:

2
Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да Централну изборну комисију (ЦИК) БиХ као и њихове менторе није брига за истиниту изборну вољу грађана.

Они, како је навео, воде интересну и контаминирану политику како утицати на изборну вољу грађана и како моделирати изборну вољу, а све под лажним наративом борбе за изборни интегритет.

"Ко су, шта су и шта су све спремни урадити најбоље се огледа у незаконитом и неуставном избору делегата из киндер јајета!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Сташа Кошарац

ЦИК БиХ

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