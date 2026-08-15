Кошарац: ЦИК није брига за изборну вољу грађана

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да Централну изборну комисију (ЦИК) БиХ као и њихове менторе није брига за истиниту изборну вољу грађана.
Они, како је навео, воде интересну и контаминирану политику како утицати на изборну вољу грађана и како моделирати изборну вољу, а све под лажним наративом борбе за изборни интегритет.
"Ко су, шта су и шта су све спремни урадити најбоље се огледа у незаконитом и неуставном избору делегата из киндер јајета!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
➡️ CIK BiH kao i njihove mentore nije briga za istinitu izbornu volju građana. — Staša Košarac (@StasaKosarac) August 15, 2026
➡️ Oni vode interesnu i kontaminiranu politiku kako uticati na izbornu volju građana i kako modelirati izbornu volju, a sve pod lažnim narativom borbe za izborni integritet.
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