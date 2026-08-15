Три земљотреса погодила БиХ, подрхтавање тла осјетило се у више градова

Аутор:АТВ редакција
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Три земљотреса су током ноћи погодила БиХ, а епицентар им је био у близини Сарајева.
Први и снажнији земљотрес забиљежен је у 00.47 часова, према првим доступним информацијама.
Магнитуда потреса износила је 3,6 степени, док је епицентар регистриран око 23 километра западно од Горажда.
Подрхтавање тла осјетило се на ширем подручју БиХ. Према првим реакцијама грађана, земљотрес се осјетио у Горажду, Сарајеву и Зеници.
Само неколико минута касније услиједио је и други земљотрес.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 17 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 15, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/h5KOGeyc3j
Према прелиминарним подацима, други потрес, магнитуде 2,7, забиљежен је у 01.01 сати.
Епицентар се налазио око 29 километара сјеверозападно од Горажда.
Треће подрхтавање тла забиљежено је у 3:00 сата иза поноћи, а јачина је била 3,3 степена по Рихтеровој скали.
Епицентар овог земљотреса био је у Сокоцу, што је такођер на 30 километара од Сарајева.
Већина коментара на страници ЕМСЦ-а управо је из Сарајева, гдје су се сва три подрхтавања тла осјетила.
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети нити о повријеђеним особама.
Будући да је ријеч о прелиминарним сеизмолошким подацима, информације о магнитуди и тачној локацији епицентра могу накнадно бити измијењене, преноси Аваз.
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