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Три земљотреса погодила БиХ, подрхтавање тла осјетило се у више градова

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 08:23

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Три земљотреса погодила БиХ, подрхтавање тла осјетило се у више градова
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Три земљотреса су током ноћи погодила БиХ, а епицентар им је био у близини Сарајева.

Први и снажнији земљотрес забиљежен је у 00.47 часова, према првим доступним информацијама.

Магнитуда потреса износила је 3,6 степени, док је епицентар регистриран око 23 километра западно од Горажда.

Подрхтавање тла осјетило се на ширем подручју БиХ. Према првим реакцијама грађана, земљотрес се осјетио у Горажду, Сарајеву и Зеници.

Само неколико минута касније услиједио је и други земљотрес.

Према прелиминарним подацима, други потрес, магнитуде 2,7, забиљежен је у 01.01 сати.

Епицентар се налазио око 29 километара сјеверозападно од Горажда.

Треће подрхтавање тла забиљежено је у 3:00 сата иза поноћи, а јачина је била 3,3 степена по Рихтеровој скали.

Епицентар овог земљотреса био је у Сокоцу, што је такођер на 30 километара од Сарајева.

Већина коментара на страници ЕМСЦ-а управо је из Сарајева, гдје су се сва три подрхтавања тла осјетила.

За сада нема информација о евентуалној материјалној штети нити о повријеђеним особама.

Будући да је ријеч о прелиминарним сеизмолошким подацима, информације о магнитуди и тачној локацији епицентра могу накнадно бити измијењене, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Земљотрес

Босна и Херцеговина

Рихтерова скала

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