ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ коначно је сазнала како ће провести изборе, али зато још није баш сасвим начисто како да се носи с предизборним периодом.
И данас су на сједници одлучили да наплате око 30-ак хиљада марака за преурањену кампању. Ближе се укупној цифри од двјеста хиљада.
Чланови ЦИК-а и сами признају да нису сигурни за шта, зашто и како кажњавају странке. Тако то бива кад вам законе мијењају и доносе на адреси Емерика Блума 1 у Сарајеву.
Можда јесте, можда није тако у ЦИК-у БиХ оцјењују шта је преурањена изборна кампања. Таквом процјеном од почетка јуна политичке партије казнили су са 177 хиљада марака. Није спорно што ударају по џеповима политичара, али јесте то што сами тумаче шта је за казну, а шта није. Свака сједница личи на претходну — а чланови ЦИК-а ништа мање збуњени.
„Шта је промиџба, шта није промиџба? Шта се може сматрати кршењем закона, шта не? Врло је танка нит. Наравно да представници политичких странака у медијима и да се преносе њихове политичке поруке”, рекао је члан Централне изборне комисије БиХ Жељко Бакалар.
„Цијенити сваки контекст, заиста је неопходно јер је осјетљива материја. Да парафразирам, политички живот не може стати, новинари такође морају радити свој посао. Шта друго да питају осим шта да очекујете у томе, нико неће говорити о себи, неће афирмативно о противницима”, казала је члан Централне изборне комисије БиХ Ирена Хаџиабдић.
Збуњују сједнице ЦИК-а, али и Изборни закон БиХ. О преурањеној кампању у закону само двије реченице. Овако написане дају вјетар у леђа кадијама у ЦИК-у да до избора напуне пуну касу.
„Приликом утврђивања да ли одређена активност представља преурањену кампању ЦИК цијени све околности конкретног случаја укључујући садржаје или карактере објаве или активности, начин комуникације, коришћење порука, контекст у којем је активност реализована као и друге релевантне чињенице које могу указивати на то да се ради о промоцији политичког субјекта или кандидата у сврху изборне кампање и њеног званичног почетка”, истакао је предсједник ЦИК-а БиХ Јован Калаба.
Највише казни из ЦИК-а су послали СНСД-у. У странци овакво дјеловање виде као лов на вјештице.
„Традиционално шта год кажем они ће опет мене казнити. Ако кажем, рецимо, да смо ми редовни тамо на казнама и да се само уписују цифре... они ће мене казнити зато што не поштујем ЦИК. Они су донијели неке прописе који су само њима знани и не постоје нигдје на свијету такви прописи. Али шта да радите, ми смо и поред таквих нерегуларних услова пристали да изађемо на изборе и на тим изборима ћемо учествовати”, јасан је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Иза СНСД-а је СДП, ПСС, Зденко Лучић и СДС. Републиканци БиХ кажњени су са 5 хиљада марака, по 3 хиљаде платиће ДФ, ХДЗ БиХ, Уједињена Српска и ПДП. Највише казни је због објава на друштвеним мрежама. Наташа Миљановић Зубац кажњена је због ТВ гостовања. ЦИК је процијенио да је водила преурањену кампању.
„Ја прихватам сваку казну, ако сам урадила нешто што не треба. Само да знају сви они који су укључени у то да ћу ја веома да пазим сад на све то шта је ко рекао било гдје па да ја достављам накнадно. Дакле тачно је, кампања није кренула”, изјавила је члан ПСС-а Наташа Миљановић Зубац.
Док из Републике Српске стижу оштре критике, другачији тон долази из Федерације. Из СДА поручују да у раду ЦИК-а нема ништа спорно и позивају све политичке актере да поштују правила игре.
„Ево ја са овог мјеста позивам све кандидате да поштују изборни закон до почетка изборне кампање и допусте народ да ради оно што мисли да је најбоље да ради”, тврди члан СДА Шериф Шпаго.
ЦИК БиХ казне пише на основу анонимних пријава или пријава политичких субјеката. Казне су од 3 до 30 хиљада марака. Ћутање је злато ако немате новца, тим би убудуће могли да се воде они који су добили казну па питали могу ли да је плате у ратама. А било је таквих.
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