И сладолед је на листи: Ове намирнице треба избјегавати током великих врућина

Аутор:АТВ редакција
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Високе летње температуре отежавају свакодневицу, а многима стварају и недоумицу шта јести када због спарине ослаби апетит.
Док се неки окрећу грицкалицама и потпуно одустају од кувања, дијететичарка Лола Бигс открива шта је добро јести, а шта избјегавати током великих врућина. Међу намирницама које не препоручује нашла се и једна изненађујуће популарна љетна посластица.
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Иако се сладолед чини као логичан избор за расхлађивање, Бигс тврди да његов ефекат није дуготрајан.
"Сладолед ће вас можда тренутно освјежити, али богат је мастима и шећером, због чега тијело мора више да ради како би га сварило, па вам након тога може бити још топлије", објаснила је.
Као алтернативу предлаже домаће ледене посластице од смрзнутог бобичастог воћа или банана. За кремастију текстуру могу се помијешати с грчким јогуртом, док се за лаганију и освјежавајућу верзију може користити кокосова вода.
Слани чипс и слани орашасти плодови такође нису најбољи избор током великих врућина.
"По врућем времену такве грицкалице могу појачати жеђ и допринијети дехидрацији. Већи унос соли такође може подстаћи задржавање воде, због чега можете да се осећате надувено и непријатно", каже Бигс.
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Умјесто њих савјетује леблебије печене с паприком, које ће задовољити жељу за нечим хрскавим, а притом садрже протеине и влакна која дуже држе ситост.
На списку намирница које препоручује да избјегавамо нашао се и бијели хљеб.
"Бијели хљеб садржи мало воде и влакана, па по врућем времену може оставити осјећај тежине и тромости", објашњава дијететичарка.
Предлаже лаганије замјене, попут хрскавих листова салате, који садрже велики удио воде.
"Напуните их састојцима богатим водом попут краставаца, парадајза, фете и нане те додајте мало лимуновог сока за свјежину", савјетује.
Стил
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За вечерњи оброк Бигс препоручује јела која не захтијевају много кувања. Једна од опција су поке чиније, које се једноставно припремају и могу садржати низ хранљивих састојака.
"Као подлогу користите готов пиринач или мијешану салату, а затим додајте туњевину или лосос, авокадо, рендану шаргарепу, леблебије, кувано јаје и едамаме. Прелијте с мало сусамовог уља и за неколико минута имате готов оброк", каже она.
Друга опција су такоси с димљеном паприком. Хрскаве тортиље могу се напунити танко нарезаним тиквицама, црним пасуљем, парадајзом, укисељеним луком, авокадом и зеленом салатом. „
"Укусни су и пуни укуса, а након њих се нећете осјећати тешко", додаје Бигс.
Као посебно освјежавајуће јело препоручује хладни гаспачо. За припрему су довољни блендер, зрели парадајз, краставац и црвена паприка, а поврће се потом зачини с мало соли и бибера.
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Супу треба добро охладити, а може се послужити с интегралним хљебом или хљебом са сјеменкама за лагану, али заситну вечеру.
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