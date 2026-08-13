Почиње Госпојински пост: Вјероучитељка објаснила шта сваки вјерник мора да зна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пред нама је један од најљепших периода у православном календару – Госпојински пост, који почиње 14. августа, и траје до празника Успења Пресвете Богородице (Велике Госпојине), 28. августа.
Како бисмо се на прави начин припремили за овај духовни подвиг, вјероучитељка Андреа Кереш подијелила је на свом Инстаграм профилу изузетно користан приручник за Госпојински пост.
Савјети
Које поврће посијати у августу да бисте имали плодове током јесени
Кроз једноставне, али дубоке поуке, она нас подсјећа на суштину поста и даје јасан одговор на питање зашто је важно да се одважимо на овај корак
Андреа подсјећа да Госпојински пост има посебан, благодатни карактер и да га не треба посматрати као терет, већ као израз љубави према Богородици:
"Госпојински пост траје од 14. до 28. августа и завршава се празником Успења Пресвете Богородице. Постимо у њену част, са љубављу према њој која се непрестано моли за нас."
Андреа наглашава да је у питању најкраћи од четири велика годишња поста, што нам даје додатно охрабрење да истрајемо, јер плодови које ћемо убрати трају много дуже од самог уздржавања:
"Пост не траје заувијек (овај је чак и најкраћи од 4 велика поста), али плодови које доноси – и те како могу."
У свом приручнику вјероучитељка издваја пет кључних разлога за пост и благодети које он доноси вјернику, а које се тичу како тјелесног, тако и оног много важнијег – духовног аспекта нашег бића:
У свијету који се непрестано жури, пост нам нуди преко потребан предах и тишину.
"Пост је прилика да застанеш, ослониш се на тишину и чујеш себе и Бога."
Пост није само промјена јеловника, већ дубинско чишћење цјелокупне наше личности.
"Да очистиш мисли. Не само стомак, већ и душу – од анксиозности, зависти, немира и буке. Пост ресетује унутрашњи свијет."
У ери друштвених мрежа, гдје је све уљепшано, пост нас суочава са нашом стварном сликом пред Богом и самима собом.
Свијет
Храбри Иван ускочио у подивљале таласе и у једном сату спасио неколико живота
"Да застанеш и видиш гдје си – без филтера. Да започнеш искрен дијалог са собом и Богом који је често непријатан, али ослобађа јер води до искрене Исповијести."
Иако многи мисле да пост исцрпљује тијело, Андреа објашњава да је истина заправо потпуно другачија:
"Да обновиш снагу. Током поста нисмо на губитку јер се опраштамо од мрсне хране, него обнављамо душу и тијело које носе терет преједања, расплинутости и сталног јурцања."
Најузвишенији циљ сваког хришћанског подвига јесте сједињење са Творцем, а пост је идеална стаза ка том циљу:
"Да будеш ближе Богу. Не зато што “мораш”, него зато што желиш да упознаш Онога који је извор твог постојања и Који је увијек уз тебе - чак и када тога нисмо свјесни. Пост је идеалан моменат да то освијестимо и да се сусретнемо са Христом кроз Свету Тајну Причешћа."
Једна од најчешћих препрека са којима се сусрећемо пред почетак поста јесте сумња у сопствене снаге и недостатак мотивације. Вјероучитељка Андреа има снажну поруку охрабрења за све који се двоуме:
– Немој да размишљаш "да ли ја то могу?". Можеш, дан по дан, као и за све друго у животу – није ствар мотивације него одлуке и дисциплине која се постом учи и учвршћује. А Бог види сваки труд када је искрен – навела је Андреа у Инстаграм обраћању.
За сам крај овог предивног водича она нам оставља мисао која скида сваки притисак и подсјећа нас на Божју бескрајну љубав и разумијевање за наше слабости:
– Не заборави да је промјена у теби, и да Бог не тражи савршен почетак него да направиш први корак.
Регион
Ватра на све стране: Гори у БиХ, Србији, Црној Гори и Хрватској
Нека нам ове топле и мудре ријечи буду подстрек да предстојећи Богородичин пост започнемо радосног срца, свјесни да сваким, па и најмањим трудом правимо корак ближе сопственом духовном препороду.
(ЖенаБлиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
22 ч0
Сцена
22 ч0
Свијет
23 ч0
Градови и општине
23 ч0
Друштво
23 ч0
Друштво
1 д1
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму