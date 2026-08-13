Астролози предвиђају: За ова 4 знака стиже велико олакшање, лош период је иза њих

Ако вам се чинило да посљедњих година ништа не иде како треба - нисте умишљали. За поједине хороскопске знакове, претходне двије године биле су испуњене низом изазова, разочарања и лекција које као да нису имале краја.

Од 2024. године, многи су имали утисак да колико год да се труде, ствари стално измичу контроли.

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Ипак, сада долази велика промјена. Према ријечима астролошкиње Ејми Демур, завршава се један од најтежих кармичких циклуса, јер су Сјеверни и Јужни чвор - кључни астролошки фактори који нас воде кроз најважније животне лекције - промијенили знакове. То у пракси значи да се затвара поглавље искушења и отвара простор за лакши, свјетлији период. За четири хороскопска знака ово је посебно важан тренутак - иза њих остају губици, умор и емотивни падови, а пред њима су прилике, олакшање и напредак какав дуго нису осјетили.

Дјевица

Дјевице, иза вас су двије године које су вас озбиљно исцрпиле. Са Јужним чвором у вашем знаку, имали сте осјећај да шта год да покушате - не иде. Разочарања су се низала, како у љубави, тако и у каријери. Сада се то мијења. Јужни чвор је прешао у Лава и тиме је затворен период губитака. Лекције су научене, а пут ка успјеху постаје много јаснији и лакши. Сада коначно можете да остварите снове, без препрека које су вас раније кочиле.

Рибе

Рибе, ви сте можда највише осјетиле тежину овог периода. У посљедње двије године носиле сте огроман емотивни терет, уз комбинацију Сјеверног чвора и Сатурна у вашем знаку. Добра вијест је да су оба сада изашла из вашег знака. То доноси огромно олакшање. Болна искуства, издаје и разочарања полако остају иза вас. Не само да идете даље, већ долази и награда. Могуће је ново познанство које мијења све или велики помак у каријери који враћа вјеру у себе.

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Близанци

Близанци, ако сте имали осјећај да вас живот удаљава од снова - нисте погријешили. Посљедње двије године биле су пуне застоја, одлагања и осјећаја да циљеви стално измичу. Сада коначно долази преокрет. Са промјеном лунарног чвора конфузија нестаје, а прилике почињу да се отварају. Оно што је дјеловало недостижно сада постаје реално. Пред вама је период у којем можете да градите живот какав сте дуго замишљали.

Стријелац

Стријелчеви, ви сте познати по великим сновима, али у посљедње вријеме дјеловали су као да су ван домашаја. Иза вас је тежак кармички циклус који вас је тестирао на свим пољима. Сада излазите јачи него икад. Универзум је спреман да награди вашу истрајност. Отварају се могућности за љубав, каријеру и остварење снова које носите још од младости. Препреке које су вас заустављале више не постоје и пред вама је простор за раст какав дуго нисте имали.

Сцена Оперисана Јована Јеремић

Једно је сигурно - без обзира на то колико је претходни период био тежак, сада долази фаза у којој ствари коначно почињу да долазе на своје мјесто. А за ова четири знака, то значи само једно: најгоре је прошло.

(ЖенаБлиц)