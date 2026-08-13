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Љеваци су бољи возачи, говоре истраживања: Бољи су за воланом и у пилотској кабини

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 10:34

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Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила
Фото: pexels/Vurzie Kim

Способност љеворуких људи да истовремено користе обе хемисфере мозга за рјешавање проблема даје им предност у вожњи аутомобила и пилотирању борбеног авиона, саопштио је стручњак Валериј Литвинов.

Истакао је да контролу руку мозак не организује директно, већ је то управљање унакрсно организовано. На примјер, код већине дешњака, лијева хемисфера, одговорна за говор, писање, читање и логичко размишљање, је доминантна.

"Љеворуки људи имају флексибилнију расподјелу функција. Њихове центре за говор и визуелно-просторну перцепцију могу да контролишу обе хемисфере, што мозак чини симетричнијим и флексибилнијим. Информације се брже преносе између хемисфера, што помаже у истовременој обради више стимулуса.

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Ово даје љеворукима предност у задацима који захтијевају истовремену анализу великих количина информација, као што су играње брзих компјутерских игара, вожња у густом саобраћају или пилотирање борбеног авиона", рекао је Литвинов за агенцију TАСС.

Зашто љеворуки могу имати предност за воланом

Такође је сугерисао да пластичност мозга код љеворуких људи може смањити негативне посљедице можданог удара: функције оштећеног говорног или логистичког центра у једној хемисфери могу преузети дуплиране области у другој.

Међународни дан љеворуких обиљежава се 13. августа с циљем да се скрене пажња јавности на јединственост и свакодневне изазове са којима се суочавају леворуки људи, који чине око 10 до 15 одсто светске популације. Љеворуки људи чине 10-15 одсто светске популације, или отприлике једну од седам или осам особа.

Међу познатим личностима који су били леворуки су и Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Алберт Ајнштајн, Лудвиг ван Бетовен...

(рт балкан)

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Тагови :

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