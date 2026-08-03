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Хорор сцена изнад волана: Кренуо да уђе у ауто, па на вратима угледао ово

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 10:32

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Змија виси изнад волана у ауту.
Фото: Screenshot/Instagram

Корисници друштвеним мрежа били су изненађени снимком из Сјенице који је преплавио интернет.

Наиме, власник аутомобила је снимио како са његових врата виси - змија. Висила је тик изнад волана.

Она се батргала, покушавајући да се ослободи, а како је успјела да се заглави у вратима аутомобила - није познато.

Овај несвакидашњи призор је насмијао многе кориснике.

"Окачио је као миришљаву јелкицу", гласи један од коментара.

Оно што је необично јесте да у Сјеници и на цијелој Пештерској висоравни нема забрињавајуће нити необично великог броја змија. Ипак оне јесу присутне, нарочито због нетакнуте природе која окружује тај град.

Будући да је Пештер планинско подручје са специфичном климом, камењарима, пашњацима и воденим токовима, сусрети са змијама у природи током топлијих мјесеци нису ријеткост.

Не знамо шта се после догодило, али надамо се да је власник аутомобила безбједно уклонио змију и да је она отишла неповређена, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Сјеница

Србија

Змија

Аутомобил

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