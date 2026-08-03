Монаси ризиковали живот да спасу дијете са опасне литице код манастира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Права драма одиграла се синоћ у близини манастира Преображење, када је једно дијете остало заробљено на неприступачној литици високој више од 15 метара.
Захваљујући присебности двојице монаха и брзој интервенцији припадника Ватрогасно-спасилачке јединице из Чачка, акција је завршена без трагичних посљедица.
Хроника
Дервећанин пао током претреса: Ево шта је све полиција пронашла
- Инцидент се догодио синоћ око 20 часова, када се дијете из за сада неутврђених разлога попело на литицу са које више није могло безбједно да сиђе. Видјевши шта се догађа, двојица монаха из манастира нису оклијевала. Попели су се до дјетета, остали уз њега на опасној литици и својим присуством спријечили да дође до трагедије, чекајући долазак професионалних спасилачких екипа - потврђено је за агенцију РИНА.
Слика је била језива. На лице мјеста убрзо су стигли ватрогасци-спасиоци из Чачка, који су уз помоћ спасилачке опреме извели захтјевну акцију и безбједно извукли дијете, као и двојицу монаха.
Свијет
Kолапс електроенергетске мреже на Kуби
- Акција спасавања успјешно је завршена, а у овом драматичном догађају није било повријеђених. Околности под којима је дијете доспјело на неприступачну литицу биће предмет даље провјере, али оно што је извјесно јесте да су храброст монаха и професионалност ватрогасаца-спасилаца спријечили да драма код манастира Преображење добије трагичан епилог - каже добро упућен извор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму