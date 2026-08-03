Дервећанин пао током претреса: Ево шта је све полиција пронашла

Аутор:АТВ редакција
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Код Дервећанина Ж.Р. пронађени су и одузети оружје и муниција након што су јуче извршени претреси објеката и возила које користи.
Претрес је урађен на основу наредбе Основног суда у Дервенти, а том приликом полиција је пронашла полуаутоматску пушку, ручну бомбу и 77 метака калибра 7,62 милиметра.
О свему је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који се изјаснио да овај случај има обиљежја кривичног дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
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