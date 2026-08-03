Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево расписали су потрагу и интензивно трагају за Ђорђем Ждралом због сумње да је хицима из ватреног оружја ранио Косту Пандуревића у Источном Новом Сарајеву.
Цијели случај квалификован је као покушај тешког убиства.
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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом
О случају се огласила Полиција управа Источно Сарајево и потврдила, уз навођење иницијала, да је на Пандуревића пуцано из возила у покрету.
"Полицијској станици Источно Ново Сарајево, јуче 02.08.2026. године око 18,15 часова пријављено је да је у Спасовданској улицу у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја, на начин да је лице иницијала Ђ.Ж. из возила у покрету пуцао у лице К.П. нанијевши му тјелесне повреде", саопштено је из полиције.
Додаје се да је рањени Пандуревић збринут у Болница "Србија" у Источном Сарајеву.
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Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом
"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца ОЈТ Источно Сарајево. За лицем Ђ.Ж. расписана је потрага, а рад на документовању предмета је у току", закључује се у саопштењу ПУ Источно Сарајево.
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