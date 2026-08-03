Logo

Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 09:09

Коментари:

0
Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом
Фото: ATV

Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево расписали су потрагу и интензивно трагају за Ђорђем Ждралом због сумње да је хицима из ватреног оружја ранио Косту Пандуревића у Источном Новом Сарајеву.

Цијели случај квалификован је као покушај тешког убиства.

Пуцњава коста Пандуревић Ђорђе Ждрале

Хроника

Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

О случају се огласила Полиција управа Источно Сарајево и потврдила, уз навођење иницијала, да је на Пандуревића пуцано из возила у покрету.

"Полицијској станици Источно Ново Сарајево, јуче 02.08.2026. године око 18,15 часова пријављено је да је у Спасовданској улицу у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја, на начин да је лице иницијала Ђ.Ж. из возила у покрету пуцао у лице К.П. нанијевши му тјелесне повреде", саопштено је из полиције.

Додаје се да је рањени Пандуревић збринут у Болница "Србија" у Источном Сарајеву.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

Хроника

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом

"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца ОЈТ Источно Сарајево. За лицем Ђ.Ж. расписана је потрага, а рад на документовању предмета је у току", закључује се у саопштењу ПУ Источно Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Случај Пандуревић–Ждрале

Ђорђе Ждрале

Коста Пандуревић

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Убиство у БиХ, ухапшен мушкарац

3 ч

0
Тужилаштво БиХ

Хроника

Роске, Кречо, Саша Ковачевић и мистериозна Бањалучанка под лупом Тужилаштва

3 ч

0
Пандуревић стабилно након пуцњаве

Хроника

Пандуревић стабилно након пуцњаве

14 ч

0
Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

Хроника

Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

15 ч

4

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима