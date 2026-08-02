Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом

Аутор:Огњен Матавуљ
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Коста Пандуревић рањен је у пуцњави која се догодила у Источном Новом Сарајеву. Сумња се да је на Пандуревића пуцао Ђорђе Ждрале који се удаљио с мјеста пуцњаве и за њим се трага, сазнаје АТВ.
Пуцњава се догодила око 19 часова у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву. На лицу мјеста налази се велики број полицијских службеника ПУ Источно Сарајево, који обезбјеђују лице мјеста.
Тачне околности и мотив пуцњаве се утврђују.
"Била ми је кћерка свједок. Наишла су два аутомобила и пуцали су једни на друге из аутомобила. Један је страних таблица, а за други се не зна. Кћерка је отишла у полицијску станицу да да изјаву", рекао је отац дјевојке која је свједочила пуцњави за АТВ.
Пандуревић и Ждрале имају богате криминалне досије. Ждрале је учествовао у више пуцњава и обрачуна, а 2010. године је осуђен на 20 година затвора због убиства Љубише Савића Мазузера, некадашњег начелника Управе полиције РС, које је извршено 7. јуна 2000. године у Бијељини. Казну је одлежао 2022. године.
Ждрале је и 1996. године осуђен на седам година затвора због убиства Горана Батинића, од чега је одлежао пет година и три мјесеца. Из затвора је пуштен након што га је помиловао тадашњи предсједник Републике Српске Мирко Шаровић. Суђено му је и за учешће у убиству брачног пара Тодоровић, али је правоснажно ослобођен оптужбе.
На Ждралу је у два наврата покушан атентат током 2006. године, а напади су били резултат сукоба са његовим кумом Дарко Елезом који је због тога и осуђен.
Коста Пандуревић такође је био учесник више пуцњава. Хапшен је у јулу 2023. године због сумње да је са више хитаца из пиштоља ранио Адија Нукића у Источном Сарајеву. Крајем 2025. године и сам је био мета напада. На паркингу забавног центра у Миљевићима на њега је пуцано из пиштоља, али је прошао без повреда. За пуцњаву је осумњичени Ирнес Хубијар, који је недавно притворен због пријетњи тероризмом. Пандуревић се оперативно доводио у везу и са другим кривичним дјелима.
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