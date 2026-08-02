Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

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Реал Мадрид посљедњих година властиту академију не користи само за стварање фудбалера већ и као један од најважнијих извора прихода.
Према подацима Хозеа Луиса Санчеза (José Luis Sánchez), мадридски клуб је током посљедњих шест сезона од продаје играча пониклих у Ла Фабрици (La Fábrica) зарадио чак 440 милиона евра.
Посљедњи примјер такве политике је Гонзало Гарсија (Gonzalo García), који би каријеру требало да настави у Фуламу (Fulham).
Енглески клуб ће за 70 одсто права на њега платити приближно 40 милиона евра. Реал ће задржати 30 одсто прихода од његове будуће продаје, као и могућност да га први врати у Мадрид.
Гарсија ће у Лондону поново сарађивати са Алваром Арбелоом (Álvaro Arbeloa), тренером који га добро познаје из омладинског погона Реала.
Истим путем могао би да крене и Сезар Паласиос (César Palacios), за којег је Фулам спреман да издвоји између осам и десет милиона евра. Реал би и у његовом случају задржао 30 одсто права.
Како играчи из властите школе имају готово занемариву књиговодствену вриједност, највећи дио прихода од њихових трансфера представља чисту добит.
Реал је само овог љета прикупио више од 100 милиона евра од фудбалера који нису били чланови првог тима. У тај износ улази око 60 милиона евра повезаних са Ником Пасом (Nico Paz), као и приходи од Виктора Муњоза (Víctor Muñoz), Алвара Родригеза (Álvaro Rodríguez) и Марија Гиле (Mario Gila).
Тај новац помогао је у финансирању скупог пројекта Жозеа Муриња (José Mourinho), у оквиру којег су већ доведени Марк Кукуреља (Marc Cucurella), Дензел Дамфрис (Denzel Dumfries) и друга појачања.
Мадридски клуб сада покушава да заврши и трансфер Јана Диомандеа (Yan Diomande) из РБ Лајпцига (RB Leipzig) за приближно 120 милиона евра, док се Карлос Еспи (Carlos Espí) помиње као могућа замјена за Гарсију.
(Аваз)
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