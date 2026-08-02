Додик: Захвалност Вучићу за подршку коју даје развоју Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је вечерас да је српски народ веома захвалан предсједнику Србије Александру Вучићу за подршку коју даје развоју Републике Српске.
Он је нагласио да Вучић живи српски живот на начин како то треба да чини сваки Србин, да воли сваки крај гдје живе Срби и да воли сваког Србина.
Додик је поручио да и Република Српска воли и поштује Србију и радује се сваком њеном успјеху, не само на спортском, него на било којем плану, преноси Срна.
"Несумњиво је да је Вучић препородио Србију, учинио је снажном, моћном, сваким даном све бољом. Србија је данас несумњиво лидер у економском развоју, Србија заслужује предсједника каквог има", рекао је Додик у Ситници код Рибника, гдје са Вучићем присуствује народном саборовању поводом Илиндана.
Истакао је да Република Српска гледа у Србију са љубављу као што се гледа рођена мајка, како се гледају родитељи, како се гледа и воли слобода свуда гдје се она гради и жели да се достигне.
Додик је нагласио да Вучићева подршка српском народу у Републици Српској никада није изостала.
"Ја могу да свједочим да је предсједник Вучић први сјео с нама из Републике Српске, разговарао и рекао: `Идемо да правимо заједничке програме, идемо да градимо заједничку српску причу у оквиру онога што јесте међународно право једне и друге стране`", додао је Додик.
Он је поновио да је Србија уложила 140 милиона у разне програме у Српској, што је сврставају међу највеће донаторе за Републику Српску.
"Многе ствари не бисмо могли ријешити да није било тога. И никада није било оклијевања, ни приговора. Увијек жал што не може више и што нисмо више урадили", рекао је Додик и додао да је то својствено човеку који има поштен и квалитетан однос према српском народу.
Додик је подсјетио на улагања Србије у Републику Српску за вријеме власти Вучића, који је, како је рекао, омогућио Србима из Српске да се не лијече у Србији као странци, а студентима из Републике Српске да имају иста права као и студенти из Србије.
Све то, како је навео, Република Српска и Срби не смију да заборавити.
"Нека живи Александар Вучић, нека живи Србија и нека живи Република Српска", поручио је Додик.
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