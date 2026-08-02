Незапосленост у јуну смањена у Српској и Брчко дистрикту, повећана у ФБиХ

Аутор:Сретен Рајилић
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Број незапослених у Републици Српској током јуна смањен је за 335 особа, односно 0,69 одсто, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ. Истовремено, у Брчко дистрикту БиХ евидентирана је 31 незапослена особа мање, што представља пад од 0,27 одсто. За разлику од ових показатеља, на евиденцијама служби за запошљавање ФБиХ било је 531 лице више него мјесец раније.
Структура особа која траже запослење, закључно са 30.6.2026. године је сљедећа:
НКВ 88.358 или 28,92%
ПКВ-НСС 3.819 или 1,25%
КВ 96.063 или 31,44%
ВКВ 522 или 0,17%
ССС 87.817 или 28,75%
ВШС 4.510 или 1,48%
ВСС 24.411 или 7,99%
У оквиру радне снаге запослених је било 1.235.000 и 159.000 незапослених особа. Анкетна стопа незапослености је значајно мања од регистроване и на нивоу БиХ за I квартал 2026. године износила је 11,4%. Евидентан је и већи обрт у броју радне снаге због одласка на сезонске послове.
"Већи број лица је овдје присутан на нашим просторима због потрошње од стране привредних лица и та потражња је стварно у овом љетњем периоду повећана. Мало се истиче, наравно увијек, да кажемо поред стандардне - грађевинског сектора, који увијек вапи за радном снагом - у љетном периоду наравно да се истиче већа потражња у самом угоститељском сектору", каже Младен Врећо, руководилац филијале Бањалука Завода за запошљавање Републике Српске.
У јуну 2026. године, послодавци су заводима и службама запошљавања у БиХ пријавили 3.208 потреба за запошљавањем нових радника, од тога 831 жена. Дугорочна демографска слика није најсвјетлија, упозоравају послодавци Српске.
"Не можете повећати број радника кад их немате и сад ево у Републици Српској имамо 2-3 хиљаде страних радника и очито је да ће се њихов број повећавати. Демографија је таква да и у идућих пар година морамо очекивати продубљивање проблема јер чини ми се да око 13-15 хиљада људи иде у пензију сваке године, а из школа и факултета нам долази на тржиште радне снаге око 9 хиљада", каже Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Генерално, на евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ на крају јуна било је 305 500 лица и у односу на претходни мјесец број незапослених особа већи је за 165, а мањи за 11 427 лица у односу на исти мјесец 2025.
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