Освојио 220 милиона па преминуо: Супруга осим насљедства добила и бизарну обавезу

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Необичан правни случај у Италији повезао је двије жене које се никада нису упознале. Животи 37-годишње жене из Кјетија, која данас живи у Падови, и 53-годишњакиње из Варезеа испреплели су се захваљујући возачу камиона из Падове, који је 2019. године освојио један од највећих добитака у историји италијанске лутрије СуперЕналото (SuperEnalotto).
Након његове изненадне смрти, друга супруга постала је једина насљедница његове имовине. Међутим, према италијанском закону, преузела је и обавезу исплаћивања алиментације његовој бившој супрузи, у износу који се процјењује на око 5.000 евра мјесечно.
Италијан је током пословног путовања у Лодију освојио главни добитак од 220 милиона евра. Након одбитка пореза остало му је око 180 милиона евра.
У седмицама које су услиједиле потпуно је промијенио живот. Дао је отказ, купио нови аутомобил и кућу. Истовремено се развео од прве супруге, од које је већ дуже вријеме фактички био раздвојен, иако развод до тада није био правоснажно окончан, преноси портал „24ур“.
Након брзог развода, бивши супружници договорили су да мушкарац бившој супрузи исплаћује мјесечну алиментацију од 6.300 евра. Жена, која је радила као чистачица, финансијски је зависила од тог новца.
Недуго након развода упознао је нову партнерку, којом се оженио 24. јула 2025. године. Заједно су се преселили у Падову.
Мушкарац је изненада преминуо 28. јуна ове године. Како није имао дјеце, његова друга супруга постала је једина насљедница његове имовине. Међутим, с насљедством је преузела и законску обавезу да настави исплаћивати алиментацију бившој супрузи покојника.
Ријеч је о такозваној насљедној алиментацији, коју након смрти особе која је првобитно била обавезна да је исплаћује преузима насљедник или више њих.
Након смрти бившег супруга, прва супруга обратила се надлежним институцијама јер су исплате алиментације обустављене. Према наводима медија, она сада потражује око 5.000 евра мјесечно.
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