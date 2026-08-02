Шта значи ако на Илиндан падне киша?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Илиндан, празник посвећен Светом Илији Громовнику, обиљежава се сваке године 2. августа и један је од најпоштованијих светаца у српском народу.
О Светом Илији, који према вјеровању „вози ватрена кола по небу” и доноси грмљавину, кишу и непогоде, постоји читав низ предања, а једно од најраспрострањенијих тиче се управо времена на дан празника.
Друштво
Крај топлотног таласа и освјежење
Према народном вјеровању, ако на Илиндан пада киша, то се сматра озбиљним знаком из природе, а тумачења су различита:
Киша најављује дугу и тешку зиму – у многим крајевима вјерује се да ће, ако падне киша тог дана, зима бити хладна, са снијегом који рано стиже и дуго траје.
Симбол прочишћења и Божје опомене – неки вјерују да је киша знак да Свети Илија „пере гријехе народа” и опомиње на промјену понашања, позивајући људе да се окрену вјери, моралу и поштовању природног реда.
Киша као заштита од грома – у неким крајевима се вјерује да, ако падне киша на Илиндан, Свети Илија „спушта ватру на земљу” да би спријечио пожаре и сушу, па киша има заштитно значење.
Народна пословица каже: „Од Илиндана, сунце све хладније с неба сија.” У аграрним срединама Илиндан је означавао прелаз између љета и јесени, јер се након овог празника, према предању, не иде више на купање у ријекама, јер је „вода од Светог Илије хладна и опасна”.
Такође, постојало је вјеровање да, ако је на Илиндан ведро и топло, биће још доста сувих и топлих дана, а ако падне киша – слиједе мјесеци са пуно невремена, болести и губитака у љетини, пише „Стил”.
Свети Илија је у хришћанској традицији познат као громовник, пророк и чувар правде. Његова појава повезује се с ватром, грмљавином и непредвидивим временским приликама. Сматрало се да он „вози небеска кола и баца громове на нечастиве силе”, па када се на његов дан огласи небо, то се доживљавало као знак борбе добра против зла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Свијет
5 ч0
Друштво
5 ч0
Регион
5 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму