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Шта значи ако на Илиндан падне киша?

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 15:53

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Киша
Фото: АТВ

Илиндан, празник посвећен Светом Илији Громовнику, обиљежава се сваке године 2. августа и један је од најпоштованијих светаца у српском народу.

О Светом Илији, који према вјеровању „вози ватрена кола по небу” и доноси грмљавину, кишу и непогоде, постоји читав низ предања, а једно од најраспрострањенијих тиче се управо времена на дан празника.

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Крај топлотног таласа и освјежење

Према народном вјеровању, ако на Илиндан пада киша, то се сматра озбиљним знаком из природе, а тумачења су различита:

Киша најављује дугу и тешку зиму – у многим крајевима вјерује се да ће, ако падне киша тог дана, зима бити хладна, са снијегом који рано стиже и дуго траје.

Симбол прочишћења и Божје опомене – неки вјерују да је киша знак да Свети Илија „пере гријехе народа” и опомиње на промјену понашања, позивајући људе да се окрену вјери, моралу и поштовању природног реда.

Киша као заштита од грома – у неким крајевима се вјерује да, ако падне киша на Илиндан, Свети Илија „спушта ватру на земљу” да би спријечио пожаре и сушу, па киша има заштитно значење.

Свети Илија
Свети Илија

Народна пословица каже: „Од Илиндана, сунце све хладније с неба сија.” У аграрним срединама Илиндан је означавао прелаз између љета и јесени, јер се након овог празника, према предању, не иде више на купање у ријекама, јер је „вода од Светог Илије хладна и опасна”.

Такође, постојало је вјеровање да, ако је на Илиндан ведро и топло, биће још доста сувих и топлих дана, а ако падне киша – слиједе мјесеци са пуно невремена, болести и губитака у љетини, пише „Стил”.

Свети Илија је у хришћанској традицији познат као громовник, пророк и чувар правде. Његова појава повезује се с ватром, грмљавином и непредвидивим временским приликама. Сматрало се да он „вози небеска кола и баца громове на нечастиве силе”, па када се на његов дан огласи небо, то се доживљавало као знак борбе добра против зла.

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Тагови :

Илиндан

Вријеме на Илиндан

Свети Илија

народно вјеровање

Киша

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