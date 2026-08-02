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Ликвидиран Јован Мрваљевић, припадник шкаљарског клана

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:40

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Ликвидиран Јован Мрваљевић, припадник шкаљарског клана
Фото: RTCG

Никшићанин Јован Мрваљевић, који је важио за високопозиционираног припадника шкаљарског клана, убијен је синоћ у мјесту Капино поље у близини Никшића.

Према информацијама црногорских медија, полиција интензивно трага за починиоцима.

Из Управе полиције Црне Горе званично је потврђено да је до пуцњаве дошло у 20 сати те да је убијен мушкарац који је евидентиран као члан организоване криминалне групе.

Убијени Мрваљевић добро је познат истражним органима у региону. Почетком 2021. године доводио се у везу са групом која је, према сумњама истражитеља, планирала ликвидацију београдских криминалаца Вељка Беливука и Марка Миљковића у Тивту.

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Осим по везама са шкаљарским кланом, Мрваљевић је доспио у фокус јавности због судског процеса у којем је тврдио да је био жртва стравичне полицијске тортуре.

У својим исказима тврдио је да су му полицајци током вожње у службеном џипу стављали кесу на главу, гушили га, брутално ударали по цијелом тијелу и пријетили силовањем.

На основу тих тврдњи и бројних доказа произашлих из дешифрирања Sky апликације против суспендованих полицајаца подигнута је оптужница.

Ипак, почетком јула ове године, полицајци су неправоснажно ослобођени оптужби пред Основним судом у Подгорици.

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Тагови :

Јован Мрваљевић

Црна Гора

Убиство

Шкаљарски клан

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