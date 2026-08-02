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Квар на клима-уређају изазвао пожар

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 17:33

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Квар на клима-уређају изазвао пожар
Фото: Envato/FabrikaPhoto

У складишту пословног простора у Скрадинском Пољу у петак предвече избио је пожар. У догађају није било повријеђених особа, а ватра је угашена за мање од сат времена, јавља ПУ шибенско-книнска.

Брза интервенција

Пожар је избио око 18:30 сати, а на гашењу је суд‌јеловало 23 ватрогасаца са седам возила из више ватрогасних јединица. Интервенција је завршила успјешно и пожар је угашен у 19:24 сати.

Полиција је спровела увиђај и утврдила да је узрок пожара технички квар на унутрашњој јединици клима-уређаја. Ватра је уништила електричне инсталације, расвјетне панеле и сам уређај, а укупна материјална штета процијењена је на неколико стотина евра.

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Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?

О свим утврђеним чињеницама биће поднесен извјештај надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.

(Индекс)

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Тагови :

Клима уређај

пожар

Хрватска

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