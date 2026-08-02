Квар на клима-уређају изазвао пожар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У складишту пословног простора у Скрадинском Пољу у петак предвече избио је пожар. У догађају није било повријеђених особа, а ватра је угашена за мање од сат времена, јавља ПУ шибенско-книнска.
Пожар је избио око 18:30 сати, а на гашењу је судјеловало 23 ватрогасаца са седам возила из више ватрогасних јединица. Интервенција је завршила успјешно и пожар је угашен у 19:24 сати.
Полиција је спровела увиђај и утврдила да је узрок пожара технички квар на унутрашњој јединици клима-уређаја. Ватра је уништила електричне инсталације, расвјетне панеле и сам уређај, а укупна материјална штета процијењена је на неколико стотина евра.
Ауто-мото
Који квар је најчешћи на аутомобилу током паклених врућина?
О свим утврђеним чињеницама биће поднесен извјештај надлежном Општинском државном тужилаштву у Шибенику.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму