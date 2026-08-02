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Гошћа занијемила када је ушла у апартман: ''Ово је заиста превише''

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 16:41

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Гошћа занијемила када је ушла у апартман: ''Ово је заиста превише''
Фото: Pexel/Eugenia Sol

Током туристичке сезоне у Хрватској друштвене мреже пуне су објава изнајмљивача и гостију, а често се дијеле и непријатна искуства.

Изнајмљивачи се жале на неред или оштећене апартмане, док гости најчешће критикују лошу услугу, изненадна отказивања резервација, а у појединим случајевима и покушаје преваре.

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Зато је објава у једној популарној Фејсбук групи привукла велику пажњу, јер је показала и другу страну туризма. Једна жена жељела је јавно да похвали власницу апартмана због изузетног гостопримства које јој је, како каже, учинило љетовање у Сегету Врањици незаборавним.

- Желим да подијелим наше позитивно искуство са овогодишњег љетовања. Све похвале за апартман код Мире у Сегету Врањици. Апартман је уредан и потпуно опремљен. Власница је љубазна, предусретљива и увијек спремна да помогне. У апартману нас је сачекала храна и торта, а током боравка нам је припремила и вечеру - написала је одушевљена гошћа.

Као доказ објавила је фотографију фрижидера пуног воћа, пршута, сира, пића и велике чоколадне торте. Имена нису објављена како се не би стекао утисак да је ријеч о реклами.

Фрижидер у апартману
Фрижидер у апартману

Људи одушевљени, али има и оних који сматрају да је претјерала

Објава је прикупила више од 16.000 лајкова, а у коментарима су многи истакли да се овакав дочек ријетко виђа.

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- Ријетко гдје смо доживјели овако нешто. Гдје год смо до сада љетовали, у апартману није било ни сунђера за судове, тоалет папира ни детерџента за прање судова, а камоли пића у фрижидеру. А то су ситнице које изнајмљивача не коштају много у поређењу са оним колико гости потроше. Свака част овој госпођи. Желим јој много задовољних гостију - написао је један корисник.

Други је додао:

- Свака част. Ми смо плаћали 230 евра дневно за апартман (5+2 особе), а није нас сачекала чак ни флаша хладне воде, а камоли овакав дочек.

Ипак, било је и оних који сматрају да је домаћица отишла корак предалеко.

- Довољно је оставити мало кафе, чаја, шећера, соли, уља, сирћета и флашу воде. Ово више личи на рођенданско славље са тортом и пршутом.

Још један корисник написао је:

- Ово је заиста превише. Ми смо ове године били пријатно изненађени када нас је у фрижидеру сачекало хладно пиће, јер нам се све што смо носили путем угријало. То нам је било сасвим довољно.

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Многи су истакли да су навикли на много скромнији дочек.

- Баш лијеп гест. Искрено, ми смо задовољни када се домаћин сјети да остави флашу хладне воде у фрижидеру.

Један коментар посебно је привукао пажњу:

- Моја комшиница свако вече води своје госте у ресторан на вечеру. Још има људи који знају шта значи право гостопримство.

(Дневно.хр)

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Тагови :

Хрватска

Љетовање

туристи

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