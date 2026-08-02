Гошћа занијемила када је ушла у апартман: ''Ово је заиста превише''

Аутор:АТВ редакција
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Током туристичке сезоне у Хрватској друштвене мреже пуне су објава изнајмљивача и гостију, а често се дијеле и непријатна искуства.
Изнајмљивачи се жале на неред или оштећене апартмане, док гости најчешће критикују лошу услугу, изненадна отказивања резервација, а у појединим случајевима и покушаје преваре.
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Зато је објава у једној популарној Фејсбук групи привукла велику пажњу, јер је показала и другу страну туризма. Једна жена жељела је јавно да похвали власницу апартмана због изузетног гостопримства које јој је, како каже, учинило љетовање у Сегету Врањици незаборавним.
- Желим да подијелим наше позитивно искуство са овогодишњег љетовања. Све похвале за апартман код Мире у Сегету Врањици. Апартман је уредан и потпуно опремљен. Власница је љубазна, предусретљива и увијек спремна да помогне. У апартману нас је сачекала храна и торта, а током боравка нам је припремила и вечеру - написала је одушевљена гошћа.
Као доказ објавила је фотографију фрижидера пуног воћа, пршута, сира, пића и велике чоколадне торте. Имена нису објављена како се не би стекао утисак да је ријеч о реклами.
Људи одушевљени, али има и оних који сматрају да је претјерала
Објава је прикупила више од 16.000 лајкова, а у коментарима су многи истакли да се овакав дочек ријетко виђа.
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- Ријетко гдје смо доживјели овако нешто. Гдје год смо до сада љетовали, у апартману није било ни сунђера за судове, тоалет папира ни детерџента за прање судова, а камоли пића у фрижидеру. А то су ситнице које изнајмљивача не коштају много у поређењу са оним колико гости потроше. Свака част овој госпођи. Желим јој много задовољних гостију - написао је један корисник.
Други је додао:
- Свака част. Ми смо плаћали 230 евра дневно за апартман (5+2 особе), а није нас сачекала чак ни флаша хладне воде, а камоли овакав дочек.
Ипак, било је и оних који сматрају да је домаћица отишла корак предалеко.
- Довољно је оставити мало кафе, чаја, шећера, соли, уља, сирћета и флашу воде. Ово више личи на рођенданско славље са тортом и пршутом.
Још један корисник написао је:
- Ово је заиста превише. Ми смо ове године били пријатно изненађени када нас је у фрижидеру сачекало хладно пиће, јер нам се све што смо носили путем угријало. То нам је било сасвим довољно.
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Многи су истакли да су навикли на много скромнији дочек.
- Баш лијеп гест. Искрено, ми смо задовољни када се домаћин сјети да остави флашу хладне воде у фрижидеру.
Један коментар посебно је привукао пажњу:
- Моја комшиница свако вече води своје госте у ресторан на вечеру. Још има људи који знају шта значи право гостопримство.
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