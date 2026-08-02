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Грађани БиХ у ову земљу од сада могу путовати без визе

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 15:00

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Грађани БиХ у ову земљу од сада могу путовати без визе
Фото: АТВ

Власти Азербејџана увеле су привремени безвизни режим за држављане БиХ и Сингапура који путују у туристичке сврхе, с циљем јачања сарадње и промоције туризма.

Према саопштењу Државне миграционе службе Азербејџана, одлука се односи на носиоце обичних пасоша из Босне и Херцеговине и Републике Сингапур и важиће од 1. аугуста 2026. до 1. аугуста 2027. године.

Током тог периода, путници из ових земаља моћи ће ући у Азербејџан без визе до три пута, уз максималан боравак од 30 дана по посјети.

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Из Миграционе службе подсјећају да страни држављани који бораве дуже од 15 дана морају извршити пријаву боравишта у складу с важећим законима.

Такође је наведено да страни држављани који испуњавају законске услове могу поднијети захтјев за продужење привременог боравка или добијање дозволе за привремени боравак прије истека одобреног периода, било лично у АСАН сервис центрима или електронски путем званичне веб странице Миграционе службе.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

пасош

Држављанин БиХ

Азербејџан

безвизни режим

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