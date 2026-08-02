Пожар због којег је евакуисано преко 200.000 људи стављен под контролу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Огроман пожар у Француској у близини Бордоа, који је приморао 224.000 људи да се евакуишу, данас је под контролом, али ватра и даље гори, саопштили су званичници.
Неколико стотина километара даље, нови пожар у Прованси престао је да напредује преко ноћи, али још није локализован.
Регион
Уведене мјере штедње воде због суше и повећане потрошње
Око 3.000 ватрогасаца распоређено је на ова два фронта, гдје гасе жаришта, праве противпожарне препреке и обезбјеђују подручја у којима је шума изгорјела, пренио је АП.
Пожар у регији Жиронде опустошио је око 420 километара квадратних за само 10 дана прије него што су власти прогласиле да је његово напредовање заустављено током викенда.
Регија је остала под највишом узбуном од шумских пожара, пошто би суви услови и висока температура у Бордоу, заједно са поподневним вјетром, могли поново да распламсају ватру.
Друштво
Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење
Очекује се да ће данас и сутра стићи додатни ватрогасци из Украјине, Литваније и Француске Полинезије.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
38 мин0
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
14
36
14
35
14
29
14
25
14
18
Тренутно на програму