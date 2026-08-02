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Трамп отказао напад на Иран

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 09:06

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Предсједник САД Доналд Трамп говори о модернизацији Међународног аеродрома „Далес“ у Овалном кабинету Бијеле куће, у сриједу, 29. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је отказао напад на Иран на захтјев Исламске Републике и осталих земаља са Блиског истока, у складу са оквирима раније постигнутог договора о прекиду ватре.

"Ово укључује тренутно, потпуно отварање Ормуског мореуза и окончање иранске нуклеарне пријетње. На основу овог захтјева, сложио сам се, ради добробити свијета у будућности, као и ради опстанка успјешног и просперитетног Ирана, да откажем напад, под условом да будем у могућности да брзо склопим споразум", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је напоменуо са су САД спремне да крену у напад на Иран "снагом која није виђена од Другог свјетског рата" и додао да Америка има подршку Израела за такву акцију.

"Сви на посао и обавите то", навео је предсједник САД, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Израел

Ормуски мореуз

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