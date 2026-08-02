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Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 09:44

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Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу
Фото: ATV

Двије особе су смртно страдале, док је једна са повредама хитно превезена на Универзитетски клинички центар Републике Српске након тешке саобраћајне несреће која се догодила јутрос на магистралном путу МИ-108.

Како је саопштено из полиције, несрећа се догодила око 5 часова у општини Котор Варош, а у њој је учествовало једно путничко возило.

Увиђајем на лицу мјеста саобраћајне несреће руководио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

"У овој несрећи два лица су смртно страдала, а једно је задобило тјелесне повреде, те је упућено на УКЦ РС ради указивања љекарске помоћи", навели су.

На овој дионици пута саобраћај се сада одвија нормално, с обзиром на то да је полицијски увиђај завршен.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Котор Варош

погинули

повријеђени

ПУ Бањалука

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