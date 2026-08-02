Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су смртно страдале, док је једна са повредама хитно превезена на Универзитетски клинички центар Републике Српске након тешке саобраћајне несреће која се догодила јутрос на магистралном путу МИ-108.
Како је саопштено из полиције, несрећа се догодила око 5 часова у општини Котор Варош, а у њој је учествовало једно путничко возило.
Увиђајем на лицу мјеста саобраћајне несреће руководио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
"У овој несрећи два лица су смртно страдала, а једно је задобило тјелесне повреде, те је упућено на УКЦ РС ради указивања љекарске помоћи", навели су.
На овој дионици пута саобраћај се сада одвија нормално, с обзиром на то да је полицијски увиђај завршен.
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