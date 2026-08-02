Logo

Трагедија код Босанског Грахова: Мушкарац из Дрвара погинуо у шуми

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 10:33

Коментари:

0
Шума Шуме Републике Српске
Фото: АТВ

Мушкарац (58) из Дрвара смртно је страдао током шумских радова у мјесту Гудеја у општини Босанско Грахово.

Мушкарац (58) из Дрвара смртно је страдао током шумских радова у мјесту Гудеја у општини Босанско Грахово.

Полицији је ова несрећа пријављена синоћ, након чега су полицијски службеници полицијских управа Босанско Грахово и Дрвар извршили увиђај, а дежурни мртвозорник утврдио смрт настрадалог.

Полицијски службеници су наставили с предузимањем мјера и радњи с циљем утврђивања свих околности наведеног догађаја, навели су из Полицијске управе Босанско Грахово.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Босанско Грахово

страдао мушкарац

Шума

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Дјечак држи џојстик и игра игрице

Свијет

Злогласна група "764" врбује дјецу кроз игрице, овако бирају мете

4 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Познат идентитет страдалих младића у Котор Варошу, један хитно пребачен на УКЦ

4 ч

0
Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

Република Српска

Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

4 ч

0
Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

4 ч

0

Више из рубрике

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Познат идентитет страдалих младића у Котор Варошу, један хитно пребачен на УКЦ

4 ч

0
Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Детаљи трагедије на улазу у Котор Варош: Двије особе погинуле, једна повријеђена

6 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Више мртвих у тешком удесу на улазу у Котор Варош

6 ч

0

  • Најновије

14

36

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у Москви је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима