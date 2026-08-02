Трагедија код Босанског Грахова: Мушкарац из Дрвара погинуо у шуми

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (58) из Дрвара смртно је страдао током шумских радова у мјесту Гудеја у општини Босанско Грахово.
Мушкарац (58) из Дрвара смртно је страдао током шумских радова у мјесту Гудеја у општини Босанско Грахово.
Полицији је ова несрећа пријављена синоћ, након чега су полицијски службеници полицијских управа Босанско Грахово и Дрвар извршили увиђај, а дежурни мртвозорник утврдио смрт настрадалог.
Полицијски службеници су наставили с предузимањем мјера и радњи с циљем утврђивања свих околности наведеног догађаја, навели су из Полицијске управе Босанско Грахово.
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