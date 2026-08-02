Неприступачан терен отежава гашење пожара у Биограду

Аутор:АТВ редакција
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Данас је стање под контролом, имали смо ноћ мало тежу и јутро изнад села Биоград, рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
Пожар на подручју Требиња и даље је активан и проширио се на неприступачан и шумовит терен, али су ватрогасци успјели да локализују дио који је пријетио селу Биоград.
Ситуација на терену је и даље веома тешка, а ватрена стихија је до сада захватила површину од шест до седам километара квадратних.
"Данас је стање под контролом, имали смо ноћ мало тежу и јутро изнад села Биоград. Тај дио смо успјели да локализујемо, пожар се шири и даље иде према неприступачним теренима гдје је шумовито. Ситуација је врло тешка. Пожар је захватио сигурно око шест километара квадратних до седам. Нема тренутно угрожених кућа, предузели смо све радње у случају да приђе кућама да можемо дјеловати", рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
Ватрогасне екипе су и даље на терену и активно прате развој ситуације како би спријечиле евентуално ширење ватре према насељеним мјестима.
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