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Неприступачан терен отежава гашење пожара у Биограду

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 11:30

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Гашење пожара у Биограду
Фото: АТВ

Данас је стање под контролом, имали смо ноћ мало тежу и јутро изнад села Биоград, рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.

Пожар на подручју Требиња и даље је активан и проширио се на неприступачан и шумовит терен, али су ватрогасци успјели да локализују дио који је пријетио селу Биоград.

Ситуација на терену је и даље веома тешка, а ватрена стихија је до сада захватила површину од шест до седам километара квадратних.

"Данас је стање под контролом, имали смо ноћ мало тежу и јутро изнад села Биоград. Тај дио смо успјели да локализујемо, пожар се шири и даље иде према неприступачним теренима гдје је шумовито. Ситуација је врло тешка. Пожар је захватио сигурно око шест километара квадратних до седам. Нема тренутно угрожених кућа, предузели смо све радње у случају да приђе кућама да можемо дјеловати", рекао је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.

Ватрогасне екипе су и даље на терену и активно прате развој ситуације како би спријечиле евентуално ширење ватре према насељеним мјестима.

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Тагови :

пожар

пожар у Требињу

Село Биоград

Дејан Кашиковић

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