Познато гдје је дјечак (14) који је убио очуха: Његова мајка завршила на психијатрији

Аутор:АТВ редакција
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Познати хирург из Вршца А. И. (42) убијен је у петак, 31. јула, у касним вечерњим часовима у кући у Банатским Карловцима, након наводне свађе са својом емотивном партнерком.
За овај стравичан злочин осумњичен је њен малољетни син, који је очуха избо ножем.
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Према незваничним сазнањима, мајка осумњиченог дјечака, која је иначе ендокринолог по струци, након трагедије је смјештена на одјељење неуропсихијатрије у Вршцу.
Она је до прије неколико мјесеци радила у Општој болници у Вршцу, након чега је прешла у Специјалну психијатријску болницу. Њене колеге имају само ријечи хвале за њу, истичући да је увијек била изузетно професионална, љубазна и насмијана.
Посебно шокантан детаљ јесте да је само дан прије трагедије, у четвртак 30. јула, осумњичени дјечак био са очухом на прегледу код дерматолога, а ништа није указивало да су у лошем односу.
Ипак, незванично се сазнаје да је дјечак у посљедње вријеме важио за проблематичног и да је учествовао у неколико туча са вршњацима.
Суд у Панчеву одредио је притвор до 30 дана малољетнику на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.
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На терет му се ставља извршење тешког кривичног дјела за које је запријећена казна затвора од најмање 10 година.
Колеге настрадалог хирурга из Опште болнице у Вршцу налазе се у потпуном шоку.
Од свог вољеног колеге опростили су се емотивном објавом, наводећи да нико није ни наслућивао да је имао приватне проблеме који ће се окончати овако стравичном трагедијом.
(Информер)
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