Отров у ормару, канцерогене одјеће све више: Овдје никако не смијете куповати гардеробу

Аутор:АТВ редакција
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Све већа експанзија јефтине брзе моде и масовне онлајн продаје довела је до тога да се у гардероби коју свакодневно носимо на голој кожи све чешће налазе изузетно опасне и отровне хемикалије.
Независна лабораторијска испитивања и ригорозне контроле заштите потрошача широм Европе више пута су алармирале јавност јер су у појединим комадима одјеће детектовани нивои канцерогених материја, тешких метала и хормонских дисруптора који су и до неколико стотина пута већи од законски дозвољених граница.
Главни разлог зашто је одјећа постала потенцијални ризик по здравље јесте драстично обарање трошкова производње. Да би се мајица или хаљина продала по цијени од свега пар стотина динара, у фабрикама се користе најјефтиније синтетичке тканине третиране токсичним бојама, омекшивачима и премазима за водоотпорност без икакве адекватне контроле квалитета.
Истраживања организација за заштиту животне средине и потрошача (попут Greenpeace-а) указују да се највећи проценат опасних хемијских једињења налази у одјећи купљеној преко ултра-брзих кинеских онлајн платформи као што су Shein, Temu и AliExpress, али и у непровјереним понудама на друштвеним мрежама.
Ове платформе често заобилазе стандардне увозне и царинске провјере на евроазијском и европском тржишту јер шаљу појединачне, мале пакете директно на адресу купца. Због недостатка систематске контроле на граници, комади гардеробе који уопште не испуњавају безбједносне стандарде завршавају директно у ормарима потрошача.
Поред онлајн куповине од непровјерених продаваца, високи ризик од токсичних хемикалија носи и гардероба која се продаје на непријављеним тезгама, импровизованим бувљацима или у продавницама без јасне декларације и поријекла робе.
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Када артикли немају увозну декларацију са назначеним саставом материјала, увозником и земљом поријекла, потрошач нема никакву гаранцију да је та роба прошла санитарну и физичко-хемијску контролу приликом уласка у земљу.
Које токсичне хемикалије се крију у одјећи и како дјелују на здравље
Анализе опасне гардеробе најчешће показују присуство фталата (омекшивача пластике који се налазе у гуменим штампама на мајицама), пфас хемикалија ("вјечних хемикалија" за водоотпорност), као и тешких метала попут олова, кадмијума и хрома.
Ова једињења се кроз зној и директан контакт са кожом полако апсорбују у организам. Поред тога што узрокују тешке алергијске реакције, екцеме и дерматитис, дуготрајно излагање овим токсинима повезује се са поремећајем рада штитне жлијезде, неплодношћу, а у најтежим случајевима и повећаним ризиком од настанка канцерогених обољења.
Највеће количине токсина задржавају се у потпуно синтетичким материјалима као што су полиестер, најлон, акрил и поливинил-хлорид (ПВЦ). Ови материјали не дишу, подстичу знојење и стварају влажну средину у којој се поре на кожи шире, чиме се олакшава улазак опасних материја директно у крвоток.
Посебно су ризични комади одјеће са агресивним јарким бојама (флуоресцентне нијансе), пластифицираним апликацијама преко цијелих груди, као и водоотпорне јакне и обућа израђени од јефтине вјештачке коже.
Борба против токсичне одјеће захтијева промјену потрошачких навика и већу опрезност приликом одабира гардеробе, нарочито када је у питању одјећа за дјецу и доњи веш:
У ери када нам је јефтина одјећа доступна на само један клик, важно је запамтити да најнижа цијена често носи највећу скривену цијену, и то цијену нашег здравља.
Избором провјерених продаваца, читањем декларација и давањем предности квалитетнијим природним материјалима у односу на квантитет синтетичких комада, директно штитимо свој организам и шаљемо јасну поруку произвођачима да здравље потрошача мора бити на првом мјесту, преноси Курир.
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