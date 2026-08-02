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Бруцелоза потврђена код троје људи и 72 животиње

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 11:37

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овце стадо животиње
Фото: Pexel/ Mustafa Akın

На подручју Ливањског кантона бруцелоза је потврђена код троје људи и 72 животиње, подаци су надлежних служби у Федерацији БиХ.

Из Кантоналног Завода за јавно здравство наводе да су двоје заражених са подручја Дрвара, док је трећи случај евидентиран у Ливну.

Ове године регистрована су 72 грла позитивна на бруцелозу, од којих 32 говеда и 40 оваца. Све заражене животиње благовремено су и нешкодљиво уклоњене.

Овогодишњи број животиња са бруцелозом 10 пута је већи од прошле, када је на подручју овог кантона евидентирано седам случајева.

Жаришта међу животињама регистрована су на подручју Гламоча, Купреса, Дрвара и Томиславграда, пренијели су федерални медији.

Бруцелоза је активна и на подручју Средњобосанског кантона, гдје је ове године потврђена на 39 имања.

Бруцелоза је хронична заразна болест од које оболијевају различите врсте животиња, али и људи.

Људи се могу заразити непосредним контактом са зараженим животињама, њиховим излучевинама и ткивима, али и конзумирањем непастеризованог млијека, те производа направљених од сировог млијека.

Посебан ризик могу представљати млади сир, кајмак и други домаћи производи ако млијеко није прошло одговарајућу термичку обраду, преноси Срна.

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Тагови :

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