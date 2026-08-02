Критичан период у наредних пет дана у Мађарској

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска се суочава са критичним периодом у наредних пет дана јер ће се пројектовани топлотни талас поклопити са потпуним гашењем једине нуклеарне електране у земљи први пут у готово пола вијека, изјавио је премијер Петер Мађар.
Електрична мрежа и јавне службе биће под огромним оптерећењем у наредним данима, навео је Мађар у објави на "Фејсбуку".
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Он је затражио од од компанија, локалних самоуправа и домаћинстава да значајно смање потрошњу електричне енергије у вечерњим часовима, када је мрежа најоптерећенија.
(Срна)
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