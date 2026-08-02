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Критичан период у наредних пет дана у Мађарској

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 12:27

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Заставе Мађарске на згради.
Фото: Oscar M/Pexels

Мађарска се суочава са критичним периодом у наредних пет дана јер ће се пројектовани топлотни талас поклопити са потпуним гашењем једине нуклеарне електране у земљи први пут у готово пола вијека, изјавио је премијер Петер Мађар.

Електрична мрежа и јавне службе биће под огромним оптерећењем у наредним данима, навео је Мађар у објави на "Фејсбуку".

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Он је затражио од од компанија, локалних самоуправа и домаћинстава да значајно смање потрошњу електричне енергије у вечерњим часовима, када је мрежа најоптерећенија.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Мађарска

Петер Мађар

топлотни талас

нуклеарна електрана

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