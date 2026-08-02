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Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

Аутор:

Наташа Дамјановић
02.08.2026 13:26

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Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење
Фото: Envato/aowsakornprapat

Метеоролози најављују сунчано и вруће вријеме и током наредних дана, а објављено је и када се очекује врхунац топлотног таласа.

Наиме, како се наводи у објави на страници БХ метео, најтоплије вријеме се очекује у данима од 04. до 08. августа, када се очекују температуре од 33 до 40, степени, а локално могуће и 43 степена.

Пад температура најављен је 8. и 9. августа, када се очекује и крај топлотног таласа уз локалне падавине.

Грађанима се током трајања толотног таласа савјетује да уносе довољне количине течности и избјегавају боравак напољу у најтоплијем дијелу дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

топлотни талас

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врућина

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