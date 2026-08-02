Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

Метеоролози најављују сунчано и вруће вријеме и током наредних дана, а објављено је и када се очекује врхунац топлотног таласа.

Наиме, како се наводи у објави на страници БХ метео, најтоплије вријеме се очекује у данима од 04. до 08. августа, када се очекују температуре од 33 до 40, степени, а локално могуће и 43 степена.

Пад температура најављен је 8. и 9. августа, када се очекује и крај топлотног таласа уз локалне падавине.

Грађанима се током трајања толотног таласа савјетује да уносе довољне количине течности и избјегавају боравак напољу у најтоплијем дијелу дана.