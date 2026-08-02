Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење

Аутор:Наташа Дамјановић
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Метеоролози најављују сунчано и вруће вријеме и током наредних дана, а објављено је и када се очекује врхунац топлотног таласа.
Наиме, како се наводи у објави на страници БХ метео, најтоплије вријеме се очекује у данима од 04. до 08. августа, када се очекују температуре од 33 до 40, степени, а локално могуће и 43 степена.
Пад температура најављен је 8. и 9. августа, када се очекује и крај топлотног таласа уз локалне падавине.
Грађанима се током трајања толотног таласа савјетује да уносе довољне количине течности и избјегавају боравак напољу у најтоплијем дијелу дана.
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