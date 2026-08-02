Од Минхена до Бањалуке: Брат и сестра на путу од 800 км за породицу Шукало

Аутор:АТВ редакција
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Брат и сестра, Бењамин (30) и Доротеа Којић (34), кренули су данас у још невиђену акцију „800 километара из блока“.
Бењамин ће трчати 800 км их Минхена до Бањалуке, док ће га сестра пратити на бициклу како би сакупили што више новца за помоћ шесточланој породици Шукало из Залужана којој ХО „Срби за Србе“ гради нову кућу за шта је потребно сакупити више 120.000 КМ.
Пред Бењамином је је 16 дана трчања, по један маратон сваког дана. Са акцијом је почео данас, симболично, испред испред православне цркве у Перлаху. Обоје су рођени у Бањалуци али су се као дјеца одселили у Њемачку. Доротеа сада живи у далекој Аустралији и одатле је дошла да подржи брата.
Највише се, кажу, радују тренутку када ће стићи у Бањалуку и упознати породицу Шукало коју до сада никада нису срели.
Бењамин за Провјерено.инфо каже да је му ово одувијек била жеља, да путем којим је безброј пута ишао аутом из Њемачке за Бањалуку сада трчи.
„Дуго се бавим трчањем, тренирао сам једно вријеме и атлетику. Нисам хтио да ово буде само мој лични подвиг, желио сам да помогнем некоме. Моје родно мјесто је Трн, а породица Шукало живи недалеко, у Залужанима. Зато ми је било симболично да трчим управо до њих“, прича Бењамин.
Иако никада није урадио ништа слично, каже да страха нема те да се за ово спремао јако дуго.
„Увијек сам волио нове изазове. Спремао сам се ово дуго, чак сам трчао неке веће дистанце са прслуком од 10 кг. Тренирао сам и под тежим условима, са јакном и дуксом на температури преко 30 степени. Трчање је моја велика љубав, осјећам се слободно док трчим па сам управо зато и изабрао трчање као начин да помогнем породици Шукало“, рекао је Бењамин.
Открио је шта ће бити највећи изазов и да ли постоји нека дионица које се посебно прибојава.
„Највећи изазов ће бити надморска висина коју ћу морати да пређем преко Алпи и наравно врућина која ће отежавати мисију. Посебна рута ће бити посљедња када будем пролазио кроз своје родно мјесто и стигао до породице због које све ово радим“, каже Бењамин.
У најтежим тренуцима, каже, неће мислити на умор. Главна мотивација му је помоћ породици Шукало због које ће, нада се, прећи све препреке.
„Не радим ово само за себе. Радим да четворица дјечака и њихови родитељи добију нови кров над главом. То ће ме носити када буде најтеже. Велика мотивација ми је и сестра која је прешла хиљаде километара да буде уз мене, а највећа награда биће ми осмијех породице Шукало када стигнем као и људи које ме буду подржавали током пута“, искрен је Бењамин.
Позива све који желе да му се придруже.
„Свако може кад год или гдје год да ми се придружи и трчи са мном. Није важно да ли је то један километар или више. Свака подршка ће ми значити на овом великом путу“, закључио је Бењамин.
И пред Бењаминовом сестром Доротеом је тежак изазов. 800 км прећи ће бициклом не само како би била братовљева подршка већ и да помогне породици Шукало. Каже да се није двоумила ниједног тренутка када је чула Бењаминову идеју.
„Када сам видјела колико је заправо труда, планирања и одрицања потребно за један овакав подухват, осјетила сам да желим да будем уз брата и да му будем подршка. Знала сам да га чека дуг и физички изузетно захтијеван пут и било ми је природно да будем дио тога, да му помогнем колико могу и да заједно прођемо кроз ово искуство и тако помогнемо шесточланој породици Шукало“, каже Доротеа.
Захвална је што је у прилици да искористи мјесец дана слободно и што је здравље и физичка спремност служе да може да изнесе овакав пут.
„То није нешто што узимам здраво за готово. Многи би можда жељели да помогну, али немају ту могућност. Ја сам је имала и сматрала сам да би било погрешно да је не искористим. Наравно, хуманитарни циљ цијелој овој причи даје много дубљи смисао. Ако својим присуством могу да олакшам брату овај пут, а заједно притом помогнемо једној породици, онда нисам имала ниједан разлог да останем на другом крају свијета“, искрена је Доротеа.
На питање како је реаговала када јој је брат саопштио да планира да претрчи 800 километара, одговор је стигао без размишљања.
„Од самог почетка ниједног тренутка нисам помислила да он то неће успјети. Познајем свог брата довољно добро да знам да овакве одлуке не доноси олако. Када нешто зацрта, спреман је да уложи огроман рад, труд и одрицање како би свој циљ остварио. Управо зато ме његова одлука није изненадила, већ ми је изазвала огромно дивљење.
Временом сам схватила да ових 800 километара уопште нису само прича о спорту. Они су симбол истрајности, саосјећања и поруке да нечији живот може постати бољи ако смо сви спремни да понесемо мали дио терета“, каже она.
Највећи понос јој је, истиче, што ће заједно са братом помоћи људима које до сада нису ни познавали.
„Изузетно сам поносна. Ова акција ме још једном подсјетила да човјечност не зависи од тога да ли некога лично познајемо. Живот често покаже да су управо људи које никада раније нисмо срели спремни да пруже руку онда када је најпотребније, док се некада догоди да они са којима смо провели године живота не буду уз нас када нам је најтеже. Зато вјерујем да доброта не познаје границе, нити познанства“, тврди Доротеа и додаје: Породицу Шукало нисмо познавали прије ове акције, али то није умањило нашу жељу да помогнемо. Напротив, вјерујемо да ће овај наш пут барем мало олакшати њихов живот и то нам је највећа мотивација. Радујемо се тренутку када ћемо их упознати у Бањалуци, јер ће тада свих тих 800 километара добити једно посебно, људско лице.
Иако је од Бањалуке дијеле хиљаде километара, Доротеа вјерује да удаљеност ништа не значи када постоји добра намјера.
„Аустралија јесте далеко, али ова акција показује да су километри само број на карти. Ако постоји искрена жеља да некоме помогнете, онда километри врло брзо изгубе на значају. Није важно одакле долазите, већ колико сте спремни да учините за другога када вам се укаже прилика. Мени је било важно да будем уз брата, да му олакшам овај пут колико год могу и да заједно урадимо нешто што ће некоме заиста значити. На крају, није важно одакле долазите ни колико сте далеко, већ колико сте спремни да учините за некога када вам се укаже прилика“, закључила је Доротеа.
Породици Шукало можете помоћи позивом на број 17763 из фиксне и мобилне телефоније (3 КМ)
Рачун: 56201281300241-58 (НЛБ развојна банка)
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