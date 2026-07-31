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Бањалучани, опрез: Уклањају се семафори на прометној раскрсници

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 19:35

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Црвено свјетло на семафору за пјешаке.
Фото: АТВ

Возачи у Бањалуци позвани су на опрез уколико се крећу раскрсницом Булевара војводе Степе Степановића и Улице мајке Југовића у Бањалуци.

Наиме, на раскрсници код "Шкорпиона", у понедјељак и уторак, 3. и 4. августа, биће уклоњени семафори.

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Из Одјељења за саобраћај и путеве наводе да се демонтажа семафора изводи у складу са техничком документацијом за реконструкцију ове раскрснице.

Позвали су учеснике у саобраћају да током извођења радова буду додатно опрезни и замолили их за разумијевање.

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Тагови :

семафор

Бањалука

саобраћај

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