Све снимљено: Медвјед прошетао улицом код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама појавио се снимак на којем се види медвјед, а за који је наведено да је настао на подручју Дебељака, на путу према Зеленом Виру, у околини Бањалуке.
На кратком видеу, снимљеном ноћу, види се силуета животиње како полако прелази пут и одлази у правцу оближњег шумовитог терена.
Објава је за кратко вријеме прикупила велики број реакција и коментара мјештана.
Појава медвједа у насељеним приградским и сеоским подручјима у посљедње вријеме све чешће биљежи на подручју Републике Српске, па се грађанима савјетује опрез приликом кретања у вечерњим и ноћним часовима на подручјима у близини шума.
На овом подручју и раније су забиљежени случајеви појаве медвједа. Прије десетак година у овом насељу забиљежен је случај да је медвјед усмртио кобилу, пише "Глас".
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