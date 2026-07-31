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Све снимљено: Медвјед прошетао улицом код Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:31

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

На друштвеним мрежама појавио се снимак на којем се види медвјед, а за који је наведено да је настао на подручју Дебељака, на путу према Зеленом Виру, у околини Бањалуке.

На кратком видеу, снимљеном ноћу, види се силуета животиње како полако прелази пут и одлази у правцу оближњег шумовитог терена.

Објава је за кратко вријеме прикупила велики број реакција и коментара мјештана.

Појава медвједа у насељеним приградским и сеоским подручјима у посљедње вријеме све чешће биљежи на подручју Републике Српске, па се грађанима савјетује опрез приликом кретања у вечерњим и ноћним часовима на подручјима у близини шума.

На овом подручју и раније су забиљежени случајеви појаве медвједа. Прије десетак година у овом насељу забиљежен је случај да је медвјед усмртио кобилу, пише "Глас".

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Тагови :

Медвјед

Бањалука

Зелени Вир

Дебељаци

Коментари (1)

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