Хит у Приједору: Уградили клима-уређај у штали

Аутор:АТВ редакција
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Док се већина нас бори са врућинама тражећи хлад испод климе у дневној соби, у околини Приједора неко је одлучио да се за тај луксуз побрине и за своју стоку.
Призор је брзо изазвао талас коментара, јер мало ко је очекивао да ће прасићи у штали уживати у истој оној расхладној технологији коју људи једва чекају да укључе кад температуре пређу тридесетак степени.
Идеја је вјероватно настала због несносних љетњих врућина које ове сезоне не пролазе лако ни људима, а камоли животињама које по цијели дан проводе затворене у штали, без могућности да саме потраже хладовину.
Умјесто да чекају да врућина прође, у овом домаћинству су одлучили да узму ствар у своје руке и стоци обезбиједе мало комфора какав би пожелио и понеки газда.
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Коментари испод снимка показују да је потез наишао на подијељене реакције, једни хвале бригу о животињама и домишљатост домаћина, док се други шале да би и сами радо замијенили мјесто са шталским становницима, пише Ало.
Оно што је сигурно јесте да је ова мала приједорска прича још једном показала да кад је врућина у питању, народ зна да се снађе било да је ријеч о људима или о њиховим љубимцима и стоци.
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