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Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 16:39

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Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду
Фото: Приватна архива

Тијело жене пронађено је у коферу у каналу у Падинској скели, а како сазнаје "Телеграф", у питању је руска држављанка Људмила Туркова Константиновна, која је нестала 25. јула.

Људмила се те вечери спремала да изађе у клуб, али није познато да ли је тамо и стигла.

Посљедњу поруку послала је у 23.15 сати и од тада није доступна, а није је било ни на друштвеним мрежама.

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Хорор у Београду: Тијело дјевојке пронађено у коферу

Људмилина другарица рекла је за "Телеграф.рс" да, за пријаву нестанка полицији морају да сачекају да Интерпол прослиједи пријаву коју је мајка поднијела у Русији.

Тијело у коферу пронађено је синоћ, а полиција је одмах изашла на лице мјеста и обављен је увиђај.

Тијело је послато на обдукцију, а истрагом ће бити утврђено како је до смрти дошло.

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Тагови :

Људмила Туркова Константиновна

Убиство

пронађено тијело

Београд

Србија

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