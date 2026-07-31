Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Тијело жене пронађено је у коферу у каналу у Падинској скели, а како сазнаје "Телеграф", у питању је руска држављанка Људмила Туркова Константиновна, која је нестала 25. јула.
Људмила се те вечери спремала да изађе у клуб, али није познато да ли је тамо и стигла.
Посљедњу поруку послала је у 23.15 сати и од тада није доступна, а није је било ни на друштвеним мрежама.
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Људмилина другарица рекла је за "Телеграф.рс" да, за пријаву нестанка полицији морају да сачекају да Интерпол прослиједи пријаву коју је мајка поднијела у Русији.
Тијело у коферу пронађено је синоћ, а полиција је одмах изашла на лице мјеста и обављен је увиђај.
Тијело је послато на обдукцију, а истрагом ће бити утврђено како је до смрти дошло.
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