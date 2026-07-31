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Хорор у Београду: Тијело дјевојке пронађено у коферу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:53

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Више особа ухапшено је због убиства након што је у коферу у каналу у београдском приградском насељу Падинска Скела пронађено тијело дјевојке, сазнаје "Телеграф".

У коферу у каналу код Падинске скеле, како "Курир" сазнаје, пронађено је тијело Људмиле Туркове Константиновне (28), чији је нестанак пријављен у суботу 25. јула у Београду!

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Према незваничним информацијама, због сумње да је убио држављанку Русије, ухапшен је држављанин Турске.

Полицијске патроле и форензичари одмах су изашли на лице мјеста, гдје је обављен детаљан увиђај. Инспекторат ради на расвјетљавању свих околности ове трагедије и утврђивању начина на који је наступила смрт, пише "Телеграф".

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Тијело несрећне дјевојке послато је на Институт за судску медицину, гдје ће се након обдукције знати тачан узрок смрти, као и званичан идентитет жртве.

Истрага је у току.

Рускиња нестала 25. јула

Рускиња Људмила Туркова Константиновна нестала је 25. јула у београдској општини Палилула.

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Спремала се, према ријечима њене пријатељице, да оде у један ноћни клуб, али није познато да ли је тамо и стигла.

Посљедњу поруку послала је у 23.15 сати и од тада је била недоступна.

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Тагови :

пронађено тијело

Београд

Полиција

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