Хорор у Београду: Тијело дјевојке пронађено у коферу

Аутор:АТВ редакција
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Више особа ухапшено је због убиства након што је у коферу у каналу у београдском приградском насељу Падинска Скела пронађено тијело дјевојке, сазнаје "Телеграф".
У коферу у каналу код Падинске скеле, како "Курир" сазнаје, пронађено је тијело Људмиле Туркове Константиновне (28), чији је нестанак пријављен у суботу 25. јула у Београду!
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Према незваничним информацијама, због сумње да је убио држављанку Русије, ухапшен је држављанин Турске.
Полицијске патроле и форензичари одмах су изашли на лице мјеста, гдје је обављен детаљан увиђај. Инспекторат ради на расвјетљавању свих околности ове трагедије и утврђивању начина на који је наступила смрт, пише "Телеграф".
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Тијело несрећне дјевојке послато је на Институт за судску медицину, гдје ће се након обдукције знати тачан узрок смрти, као и званичан идентитет жртве.
Истрага је у току.
Рускиња Људмила Туркова Константиновна нестала је 25. јула у београдској општини Палилула.
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Спремала се, према ријечима њене пријатељице, да оде у један ноћни клуб, али није познато да ли је тамо и стигла.
Посљедњу поруку послала је у 23.15 сати и од тада је била недоступна.
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