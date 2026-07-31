Локализован пожар код Требиња, ватрогасци остају на терену

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Локализован је пожар у мјесту Волујац код Требиња и сада је под контролом, потврдио је за АТВ командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.
"Успјели смо да одбранимо куће. И даље остајемо на терену, све расположиве снаге су ангажоване и настављамо да пратимо ситуацију", рекао је Кашиковић.
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Кашиковић за АТВ: Стање је алармантно, повријеђен ватрогасац
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