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Локализован пожар код Требиња, ватрогасци остају на терену

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
31.07.2026 16:33

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Пожар код Требиња
Фото: Ustupljena fotografija

Локализован је пожар у мјесту Волујац код Требиња и сада је под контролом, потврдио је за АТВ командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.

"Успјели смо да одбранимо куће. И даље остајемо на терену, све расположиве снаге су ангажоване и настављамо да пратимо ситуацију", рекао је Кашиковић.

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Тагови :

Дејан Кашиковић

Требиње

пожар

Ватрогасци

ватра

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