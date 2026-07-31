Нова трагедија: Једно погинуло, троје повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
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Једна особа је погинула, а три су повријеђене, у тешком судару два возила у мјесту Гнојница код Лукавца, потврђено је у полицији.
Несрећа се догодила око 14.30 сати.
"У овој саобраћајној незгоди једно лице је смртно страдало, док су три лица повријеђена", саопштено је из Полиције.
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Увиђај на мјесту догађаја, којим руководи тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, обављају полицијски службеници Полицијске управе Лукавац.
Саобраћај на овом дијелу магистралног пута је потпуно обустављен и одвија се алтернативним правцима.
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