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Нова трагедија: Једно погинуло, троје повријеђених

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 17:11

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Нова трагедија: Једно погинуло, троје повријеђених
Фото: АТВ

Једна особа је погинула, а три су повријеђене, у тешком судару два возила у мјесту Гнојница код Лукавца, потврђено је у полицији.

Несрећа се догодила око 14.30 сати.

"У овој саобраћајној незгоди једно лице је смртно страдало, док су три лица повријеђена", саопштено је из Полиције.

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Увиђај на мјесту догађаја, којим руководи тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, обављају полицијски службеници Полицијске управе Лукавац.

Саобраћај на овом дијелу магистралног пута је потпуно обустављен и одвија се алтернативним правцима.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Лукавац

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