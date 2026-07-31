Logo

Измјерено 60 степени, регион гори

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:16

Коментари:

0
У Београду измјерено 60 степени
Фото: Инстаграм

Србија, али и цијели регион, горе на тропским врућинама. Објављен је снимак из Београда на ком је на асфалту измерена температура од чак 60 степени.

Топлотни талас наставља да пржи Србију, а призори са београдских улица показују у коликом се паклу налазе грађани. На друштвеним мрежама појавио се снимак на ком је ласерским топломјером у пријестоници измјерена температура која је запрепастила многе.

Кофером са тијелом убијене дјевојке

Србија

Објављени језиви снимци: Убица вуче кофер у ком је тијело несрећне дјевојке

Корисник Инстаграма објавио је видео са натписом "Србија гори. У Београду сам данас измјерио 60 степени".

На снимку се јасно види како дигитални инфрацрвени термометар окренут ка усијаном београдском асфалту очитава невјероватних 60.4 степени.

Иако су званичне метеоролошке температуре које мјери РХМЗ знатно ниже јер се мјере у хладу на висини од два метра, температура на самој подлози и директном сунцу показује реалну слику паклених врућина са којима се Београђани суочавају на улицама.

Столица-вјежбање

Здравље

Како правилно вјежбати током великих врућина?

Асфалт и бетон током дана упијају огромну количину топлоте, стварајући ефекат "топлотног острва", па је боравак на отвореном у најтоплијем дијелу дана готово неподношљив.

Љекари изнова апелују на грађане да без пријеке потребе не излазе на сунце, пију доста воде и избјегавају директно излагање оваквим екстремним температурама.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

врућина

топлотни талас

Београд

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Кофер са тијелом убијене Људмиле Туркове Константинове

Србија

Објављени језиви снимци: Убица вуче кофер у ком је тијело несрећне дјевојке

3 ч

0
Хапшење Турчина у Београду због сумње да је убио дјевојку из Русије

Србија

Ово је ухапшени због убиства дјевојке чије тијело је пронађено у коферу

3 ч

0
Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду

Србија

Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду

4 ч

0
Врућина, топлотни талас

Србија

Температуре до 48, два дана посебно критична

5 ч

0

  • Најновије

20

57

Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу

20

56

Египат гради "Нови Нил": Коштаће га милијарде

20

54

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

20

44

Макрон затражио да се појача контрола на граници са Шпанијом

20

35

Провјерите таван: Ове ВХС касете данас вриједе и до 29.000 евра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима