Измјерено 60 степени, регион гори

Аутор:АТВ редакција
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Србија, али и цијели регион, горе на тропским врућинама. Објављен је снимак из Београда на ком је на асфалту измерена температура од чак 60 степени.
Топлотни талас наставља да пржи Србију, а призори са београдских улица показују у коликом се паклу налазе грађани. На друштвеним мрежама појавио се снимак на ком је ласерским топломјером у пријестоници измјерена температура која је запрепастила многе.
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Корисник Инстаграма објавио је видео са натписом "Србија гори. У Београду сам данас измјерио 60 степени".
На снимку се јасно види како дигитални инфрацрвени термометар окренут ка усијаном београдском асфалту очитава невјероватних 60.4 степени.
Иако су званичне метеоролошке температуре које мјери РХМЗ знатно ниже јер се мјере у хладу на висини од два метра, температура на самој подлози и директном сунцу показује реалну слику паклених врућина са којима се Београђани суочавају на улицама.
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Асфалт и бетон током дана упијају огромну количину топлоте, стварајући ефекат "топлотног острва", па је боравак на отвореном у најтоплијем дијелу дана готово неподношљив.
Љекари изнова апелују на грађане да без пријеке потребе не излазе на сунце, пију доста воде и избјегавају директно излагање оваквим екстремним температурама.
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