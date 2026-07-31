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Ударац за Шпанију - једна земља суспендовала Шенген

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:55

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Мигранти Мароко Шпанија
Фото: X/ Agustín Antonetti

Италија је саопштила да суспендује примјену безграничног шенгенског режима Европске уније са Шпанијом, као одговор на масовне преласке миграната у шпанску енклаву Сеуту.

Иако Италија нема копнену границу са Шпанијом, ова мјера ће утицати на особе које између двије земље путују авионом или бродом.

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Италијанско Министарство унутрашњих послова саопштило је у изјави да је са Паризом такође договорено јачање контроле дуж копнене границе између Француске и Италије.

Подсјетимо, масовни улазак миграната у шпанску енклаву Сеуту из Марока изазвао је оштре реакције у Европској унији, а више држава чланица затражило је од Шпаније да појача контролу спољне границе ЕУ, док поједини званичници помињу и могућност привремене суспензије примјене Шенгенског споразума према тој земљи.

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Овај догађај изазвао је и снажне реакције у Сједињеним Америчким Државама, гдје су бројни званичници, конзервативни политичари и инфлуенсери повезани са покретом "Учинимо Америку поново великом" (МАГА) искористили догађај за критику миграционе политике шпанске владе и упозорења на безбједносне ризике.

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Тагови :

Италија

Шпанија

Шенген

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

Мигрантска криза Шпанија

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