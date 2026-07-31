Украјински дрон погодио аутобус, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Осам особа повријеђено је када је украјински дрон погодио аутобус на релацији Краснодар-Доњецк у селу Кутејниково у Доњецкој Народној Републици, саопштило је регионално Министарство здравља.
Руски Истражни комитет покренуо је кривични поступак по оптужбама за тероризам након овог украјинског напада на аутобус.
Како је наведено, сви повријеђени добијају медицинску помоћ, један од њих је у тешком стању, а троје у средње тешком, док су остали на амбулантном лијечењу.
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Истражитељи и форензички стручњаци раде на лицу мјеста како би прикупили доказе.
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да ће умијешани у овај напад сносити одговорност, преноси РИА Новости.
Према њеним ријечима, "играње ватром" у виду напада Кијева на Русију додатно погоршава међународну ситуацију и умањује изгледе за мир и безбједност на континенту.
"Кијевски режим, који помажу западне земље, интензивирао је нападе на цивилно становништво руских региона", упозорила је Захарова.
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Русија је позвала на хитну осуду варварских напада украјинских неонациста на цивиле и апеловала на дистанцирање од војне и политичке подршке Кијеву.
Захарова је указала да украјинске оружане снаге изводе терористичке нападе у руским регионима уз пуно одобрење западних спонзора Кијева, преноси "Срна".
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