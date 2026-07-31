Пријем за златне рукометаше у Дервенти

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Дервенте Игор Жунић уприличио је данас пријем за делегацију златне олимпијске генерације рукометаша из Минхена 1972. године.
Чувену генерацију предводио је некадашњи рукометни голман из Дервенте Абас Арсланагић, а у делегацији су били и Хрвоје Хорват из Бјеловара, Зоран "Тута" Живковић из Ниша, Милан Лазаревић из Београда, те Слободан Каралић из Бањалуке.
Градоначелник је гостима пожелио добродошлицу и истакао да је ријеч о људима који су оставили неизбрисив траг у историји рукомета и спорта.
"Дервента је град спорта и град који поштује спортске успјехе, а ово је један од највећих успјеха који један спортиста може остварити – освајање златне олимпијске медаље. То треба да буде понос свих нас. Посебно ми је задовољство што су као шампионска генерација остали заједно и што се и данас окупљају, након толико година. Не треба много говорити о човјеку који је легенда нашег града Али, легенда рукомета и бивше Југославије, неко ко ће заувијек остати уписан златним словима у историју овог спорта", рекао је Жунић.
Ова генерација вечерас ће присуствовати отварању изложбе "Ако и пријатељи – Златни олимпијци, златнији од злата", која ће бити одржана у Центру за културу са почетком у 19 часова.
"Захваљујући рукометној легенди и нашем Дервенћанину Абасу Арсланагићу, данас имамо част и прилику да у нашем граду угостимо чувену генерацију златних олимпијаца. Овим путем позивам све грађане да посјете изложбу, али и да искористе јединствену прилику да упознају и овјековјече тренутак са истинским спортским легендама, чија су имена златним словима уписана у историју спорта", рекао је Фадил Пелесић.
У суботу, 1. августа, у Центру за културу са почетком у 10 часова биће одржана промоција књиге "Абас Арсланагић – техником и брзином био је далеко испред свог времена", аутора Милице и Фадила Пелесића.
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