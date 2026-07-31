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Пријем за златне рукометаше у Дервенти

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:29

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Пријем за златне олимпијце у Дервенти
Фото: Град Дервента

Градоначелник Дервенте Игор Жунић уприличио је данас пријем за делегацију златне олимпијске генерације рукометаша из Минхена 1972. године.

Чувену генерацију предводио је некадашњи рукометни голман из Дервенте Абас Арсланагић, а у делегацији су били и Хрвоје Хорват из Бјеловара, Зоран "Тута" Живковић из Ниша, Милан Лазаревић из Београда, те Слободан Каралић из Бањалуке.

Градоначелник је гостима пожелио добродошлицу и истакао да је ријеч о људима који су оставили неизбрисив траг у историји рукомета и спорта.

"Дервента је град спорта и град који поштује спортске успјехе, а ово је један од највећих успјеха који један спортиста може остварити – освајање златне олимпијске медаље. То треба да буде понос свих нас. Посебно ми је задовољство што су као шампионска генерација остали заједно и што се и данас окупљају, након толико година. Не треба много говорити о човјеку који је легенда нашег града Али, легенда рукомета и бивше Југославије, неко ко ће заувијек остати уписан златним словима у историју овог спорта", рекао је Жунић.

Ова генерација вечерас ће присуствовати отварању изложбе "Ако и пријатељи – Златни олимпијци, златнији од злата", која ће бити одржана у Центру за културу са почетком у 19 часова.

"Захваљујући рукометној легенди и нашем Дервенћанину Абасу Арсланагићу, данас имамо част и прилику да у нашем граду угостимо чувену генерацију златних олимпијаца. Овим путем позивам све грађане да посјете изложбу, али и да искористе јединствену прилику да упознају и овјековјече тренутак са истинским спортским легендама, чија су имена златним словима уписана у историју спорта", рекао је Фадил Пелесић.

У суботу, 1. августа, у Центру за културу са почетком у 10 часова биће одржана промоција књиге "Абас Арсланагић – техником и брзином био је далеко испред свог времена", аутора Милице и Фадила Пелесића.

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Тагови :

Дервента

рукомет

Игор Жунић

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