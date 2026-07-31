Драматично и алармантно: Код Требиња вођена жестока борба са ватреном стихијом

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Драматично и алармантно такво је стање било данас у насељива Волујац и Бихово код Требиња. Вођена је жестока борба са ватреном стихијом.
Ватра је угрожавала објекте, али и животе. Повријеђен је један ватрогасац који је смјештен на Одјељење интензивне његе у болници Требиње. Мјештани у паници.
"Било је одмах изнад моје куће, онда је вјетар наишао и отишло је лијево. Мој муж је горе у брду не видим га не знам гдје је. Да ли вас је страх? Наравно да ме је страх, беба је кући ја чекам да се муж појави"
"Ево га изнад куће и ове овамо куће једва спасили. Ето ти", кажу мјештани.
Ватрена стихија је данас овдје у насељима Волујац и Бихово више пута запријетила објектима. Мјештани су се сналазили на све начине.
Друштво
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Све расположиве ватрогасне снаге из Требиња су водиле борбу са стихијом која се брзо ширила. Све је додатно отежавала рекордно висока температура и јак вјетар.
"Напорно веома напорно је било, вјетар нам није нимало ишао у корист. Баш је било напорно, срећа извукли смо живе главе, један колега је у болници завршио", рекао је Милош Јокановић, ватрогасац.
"Све расположиве снаге су на терену улажу максималне напоре за ДВД да буде што мање штете за мјештане и њихове објекте", рекао је Дејан Кашиковић, командир ТВСЈ Требиње.
Овај пожар кренуо је око подне. Полиција ће утврдити његов узрок. Непрестано се шаљу апели да се не пали ватра на отвореном на овако високим температурама.
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