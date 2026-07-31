Активан црвени метеоаларм због високих температура у Српској

Аутор:Лана Остојић
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Због температура које би могле прећи 40 степени стигла су упозорења. Црвени метеоаларм активан је за више регија у Републици Српској и ФБиХ, а оваква ситуација могла би се задржати и читаву наредну седмицу.
Међу најтоплијим градовима ових дана је и Бањалука.
"Ја само купујем шта ми треба и бјежим на село. Не морем овдје бити – угрије, ове зграде, бетон..."
"Како купање нормално, Врбања, мало Врбас, гдје стигнем базен..."
"Будем мало и идем кући", кажу грађани Бањалуке.
"Па, температура ова, ништа посебно, класика, али је баш превише", кажу грађани.
Ништа пријатније није ни на југу Српске. И у Требињу су настављени тропски дани, без значајнијег пада температуре.
"Мало се сквасиш, умијеш и трпиш (хахаха)."
"Људи се расхлађују на ријеци базенима стављамо шешире пијемо што више течности једемо лаганију храну и некако се издржи".
"Подносимо морамо мало овдје у хладовини иде".
"Ми Херцеговци смо навикли на +40".
"Апсолутно, било је то код нас и раније, можемо ми то издржати", кажу грађани Требиња.
Слична ситуација је и у Источном Сарајеву, гдје високе температуре не попуштају.
"Никако, мало хладовине, мало шетње, мало ријека и то је то док не одем на море"
"Боље да је топло него да је хладно. Како се расхлађујете? Купањем".
"Ми имамо у стану, баш нам је лијепо удобно нисмо у сунцу тако да је удобно", кажу грађани.
Пораст температура тек је почео и сигурно ће трајати до 10. августа, поручују из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
"Максимална температура углавном у овим данима ће бити од неких 35-40, с тим што није искључено да буде и мало изнад. Дакле – да нас не изненади температура од 41, евентуално и 42. Оно што ће се десити у наредним даним – ће доћи до пораста и оне ноћне и минималне температура, с обзиром да су задњих пар дана јутра још увијек била пријатна и угодна, а већ наредних дана биће веома топло и током ноћи и раних јутарњих часова", рекла је Милица Ђорђевић, метеоролог Републичког хидрометеоролошког завода.
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Неадекватно облачење, боравак на отвореном са директном изложеношћу УВ индексу и обављање тешких физичких послова најчешће доводе до нарушавања здравственог стања.
"Доктори су већ организовали се и упозорили пацијенте који болују од хроничних, незаразних болести – да припазе на себе током ових високих температура и великих врућина. Да не излазе напоље, да се адекватно хидрирају и да буду у хладу – поготово у периоду највећег УВ индекса и експозиција према сунцу – то је од 2 до 6 поподне, стога, наши пацијенти, углавном, се не јављају", рекао је Срђан Радојковић, специјалиста породичне медицине.
Апел стиже и послодавцима да поштују прописане мјере, у циљу заштите здравља радника Републике Српске. Услове и критеријуме за рад на отвореном дефинише међународни ИСО стандард 7243, а једна од најважнијих мјера је избјегавање рада у најтоплијем дијелу дана.
Овај стандард је прописао још низ других мјеста, прерасподјела радног времена, избјегавање рад ау најтоплијем дијелу дана, рад у смјенама, ротација радника. Послодавац је дужан да обезбиједи собу за расхлађивање која се тиче одмора", рекао је Игор Ратковић, начелник Одјељења заштите на раду у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите.
"Пријатно сам ја већ изненађен што већина послодаваца, поготово у грађевинарству има запослене који су током дужег периода већ научили како да се заштите. Само бих апеловао да људи који раде у нискоградњи, на отвореним путевима – носе слојевиту одјећу, памучне тканине, покривене", рекао је Срђан Радојковић, специјалиста породичне медицине.
Из Института за јавно здравство Републике Српске препоручују грађанима да уносе довољно течности, смање кофеинске напитке и алкохол, те узимају доста воћа и поврћа. Важно је избјегавати директно сунце од 11 до 17 часова и посебну пажњу посветити дјеци, старијим особама и хроничним болесницима
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